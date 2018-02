Yo no tengo 'cola' que me pisen: Meade

El precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que mientras otros ocupan el tiempo en defenderse de denuncias por actos de corrupción, él no tiene cola que le pisen.

El aspirante presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, aseveró que se dedica a hacer propuestas serias que le sirva a los mexicanos.

“Mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, yo no tengo cola que me pisen y me dedico a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente. Hoy vamos a Nuevo León”, publicó en su cuneta de Twitter @JoseAMeadeK.

Meade suma a Francisco Guerrero Aguirre a su campaña

José Antonio Meade Kuribreña, nombró a Francisco Guerrero Aguirre como vicecoordinador de Análisis y Estrategia.

Guerrero Aguirre cuenta con una larga trayectoria académica y profesional. Fungió como presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP); coordinador de asesores del presidente del Senado; director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados; y consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2008 a 2013.

En junio de 2015, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo designó como secretario de Fortalecimiento de la Democracia con sede en Washington D.C., donde fue responsable de coordinar las Misiones de Observación Electoral en todo el continente.

La incorporación de Francisco Guerrero Aguirre demuestra el compromiso de Meade Kuribreña con la democracia, pues se trata de un ciudadano que ha representado al país en los más altos foros internacionales en la materia.

