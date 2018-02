Vinculan a proceso a Rodrigo Medina por uso indebido de funciones

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue vinculado a proceso nuevamente por el delito de ejercicio indebido de funciones este jueves.

En cumplimiento a un amparo, el juez de Control, Jaime Garza Castañeda, indicó que el proceso es por el otorgamiento indebido de incentivos a la empresa KIA Motors, por un monto de tres mil 128 millones de pesos.

El 9 de agosto de 2016, Rodrigo Medina ya había sido vinculado a proceso por este delito, sin embargo, interpuso un amparo que se le concedió por deficiencia de argumentación y motivación en la resolución.

Por esto, el falló fue turnado para su revisión al Segundo Tribunal Colegiado para que el juez de Control argumentara de nuevo la vinculación, pero indicando cómo valoró cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción.

A pesar de que la defensa de Medina sostuvo que el ex gobernador no intervino en los acuerdos para otorgar incentivos que se ofrecieron en calidad de "promesa", el juez consideró que los argumentos eran improcedentes, ya que KIA no habría realizado una inversión millonaria sin la certeza del estímulo económico.

El abogado de Medina se dijo inconforme con la resolución de vinculación a proceso, pues consideró que no se respetó el amparo, y solicitó que se mantenga el 28 de mayo como fecha para audiencia intermedia en este caso.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales, subrayó que con la ratificación del fallo se demuestra que las indagatorias realizadas resisten cualquier amparo.

