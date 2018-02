Bisabuela de 92 años manda emotiva carta a Rafael Nadal

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer la emotiva carta que le escribió una bisabuela de 92 años al tenista español, Rafael Nadal; mismo que no dejó pasar la oportunidad de responder el gesto de la señora y sobre todo, agradecerle por las palabras dedicadas.

"Estimado Rafa. En diciembre he escrito otra carta y se la mandé a su Academia en Baleares, España. A lo mejor no la ha recibido, pues anda en tantos lugares. Soy una señora de 92 años, casi 93 en abril, que desde que empezó a jugar al tenis soy su ferviente admiradora. Estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada pongo el despertador y veo el juego. Sentí mucho lo que le pasó en Australia y deseo que ya esté completamente bien. Ahora va a estar en Acapulco a finales de este mes, me hubiera gustado ir pero ya se me dificultan los viajes, nos queda retirado.

Lunango queda al norte, cerca de Mazatlan (Sinaloa), que también es un bello puerto. Mi esposo, que ya falleció, jugó mucho al tenis, yo creo que por eso me gustó. Tengo cuatro hijas y un un hijo, dos yernos, trece nietos y 20 bisnietos. La mamá de mi mamá era de Sevilla, se llamaba Dolores Artigosa, se casó y vino a dar aquí.

Me daría un gusto tremendo que pudiera algún día contestar. Un abrazo y mi cariño. Por cierto, acabo de ver en el periódico que inauguró en Madrid una clínica para tenistas lesionados, que ahí los atiendan. Le felicito muchísimo", fue el texto escrito en la carta.

La carta fue compartida a través del Twitter de la bisnieta de la señora, en donde afirmó que siempre le ha escrito cartas al tenista y se las ha mandado a España, pero como ninguna ha tenido respuesta, le pidió que redactara un texto nuevo para que fuera compartido en redes sociales, y con la ayuda de distintos usuarios que decidieron compartir dicha publicación, fue como Rafael Nadal logró leer el texto y no sólo eso, sino responder.

"Querida Debora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias", fue la respuesta del español a la señora de 92 años.

