Reino Unido registra el sismo más fuerte en los últimos 10 años

Un sismo de magnitud 4.4 fue registrado este sábado al oeste del Reino Unido siendo el movimiento telúrico más fuerte de este país en los últimos 10 años.

El sismo ocurrió a las 14:31 (hora local) y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al norte-noreste de Swansea en Gales, informó el Servicio Geológico Británico (BGS por sus siglas en inglés).

No se reportan daños pero sí se han presentado réplicas de magnitudes entre 1.2 y 1.5.

In relation to this afternoons event:

Around 3000 event of this size in the world every year

Biggest onshore UK event in 10 years, since 27 Feb 2008 Market Rasen eq 5.2 ml 16X bigger than todays event

Approx. 8 million times smaller than the magnitude 9.0 in Japan March 2011

