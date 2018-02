Nunca dije que Rusia no se entrometiera en las elecciones: Trump

El presidente Donald Trump, en una serie de desafiantes mensajes a través de Twitter, intentó este domingo responsabilizar a los demócratas de la intromisión de Rusia en las elecciones estadOunidenses de 2016 y afirmó que nunca sugirió que Moscú podría no haber estado involucrado.

"Nunca dije que Rusia no se entrometiera en las elecciones, dije 'puede ser Rusia, China u otro país o grupo, o puede ser un genio de 400 libras sentado en la cama y jugando con su computadora"", tuiteó Trump.

"El malicioso engaño ruso fue que la campaña de Trump se coludió con Rusia, ¡nunca lo hizo!", aseguró.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia – it never did!

