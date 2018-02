En pleno debate sobre armas, Trump defiende a la Asociación Nacional del Rifle

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió hoy a los líderes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un poderoso grupo de presión que se opone a la gran mayoría de los intentos de controlar las armas en EU y que proporcionó más de 30 millones de dólares a su campaña electoral.

"Lo que mucha gente no entiende, o no quiere entender, es que Wayne, Chris y la gente que trabaja tan duro en la @NRA son grandes personas y grandes patriotas estadounidenses", tuiteó Trump en referencia al presidente de la NRA, Wayne LaPierre, y el estratega jefe de esa organización, Chris Cox.

"Aman a nuestro país y harán lo correcto. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!", agregó Trump.

What many people don’t understand, or don’t want to understand, is that Wayne, Chris and the folks who work so hard at the @NRA are Great People and Great American Patriots. They love our Country and will do the right thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018