'Director deportivo no necesitamos': Matías Almeyda

Matías Almeyda fue claro en cuanto al título que habrá de tener la persona que desea contratar: “Director deportivo no necesitamos”. Pero sí quiere en Chivas alguien que le ayude con algunas funciones que asumió al quedarse sin directivos intermedios. Tiene a Benjamín Galindo como su candidato y desconoce si el dueño del club habló con alguien más.

“De los candidatos no tengo idea. En su momento hablé con Jorge (Vergara) y todo quedó en pausa. Me dijo que hay que esperar su tiempo y en eso estamos. Yo ya fui claro cuando hablé que director deportivo no necesitamos. Sí alguien que me apoye, que me ayude, pero no con el título de director deportivo y Jorge también lo sabe”, explicó este martes.

“Lo único que puedo decir es que me junté con Jorge y con Benjamín Galindo y quedó en pausa. La idea era tener a Benjamín, una persona que jugó en este club, que dio muchas cosas importantes, fue entrenador, conoce muy bien lo que es Chivas por dentro y por fuera. Después, no sé más nada, no sé si Jorge e Higuera hablaron con otra gente”, reveló el entrenador.

En los últimos días sonó el nombre de Francisco Gabriel de Anda. Pero Matías Almeyda tiene la mira puesta en el “Maestro” Galindo. Está claro el perfil de lo que desea en el club. “Una persona que debería colaborar con muchísimos temas, no sólo con sentarnos y preguntarle cómo vio a mi equipo. Hay muchos temas aquí adentro por resolver. Al haberme hecho cargo yo de muchos temas, hay momentos que no los puedo seguir. Necesitaba ese tipo de personas, para consultar también la parte futbolística. Yo tengo 7 personas en el cuerpo técnico a las cuales consulto. Después, no sé, muchos de ustedes quieren un director deportivo, me quieren poner uno y está bien”, concluyó Matías Almeyda.

Sin ánimo de revancha

Matías Almeyda ofreció este martes una conferencia de prensa, obligado por la Concacaf. El día previo a un partido de la Liga de Campeones debe hablar el técnico y un jugador, por regla. Pero antes de eso, Chivas tenía dos semanas entrenando a puerta cerrada. El propio técnico descartó que esa decisión fuera con ánimo de revancha.

“No, nosotros por lo general, siempre ha sido así cuando jugamos entre semana, siempre tratamos de cortar el ingreso, con mucho respeto a la prensa porque obviamente trabajamos cosas que queremos mantenerlas acá adentro. En ningún momento yo he tomado una revancha de los que pretenden que yo me vaya. No son todos, pero veo muchos programas que permanente pretenden mi salida”, sentenció el estratega de Chivas.

Almeyda promete luchar mientras las matemáticas den vida a Chivas

Las señales de mejoría que ha visto en su equipo le hacen mantener una actitud positiva. Por eso, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, asegura que nada está perdido. En la Liga de Campeones de Concacaf, tiene un pie en cuartos de final. Y aunque en la Liga MX marcha en el puesto 17, aseguró este martes que su equipo luchará hasta el final.

“Tenemos que insistir en buscar el resultado positivo en el torneo local. Además, tratar de avanzar porque no te puedes equivocar en la Copa, donde cada partido es una Final. Mientras las matemáticas den, nosotros en el torneo vamos a luchar hasta el final. Sabemos que está difícil, pero no imposible y después todos saben que nuestro plantel es muy corto. Por ejemplo, estos viajes que hicimos, esta seguidilla de partidos en realidad hay que solucionarla con jóvenes, pero este es el futuro de Chivas. No el presente, sino que se empieza a trabajar también en el futuro”, explicó este martes.

Antes del entrenamiento, en Verde Valle, el técnico detalló lo que ve en su equipo que le hace albergar esperanza de corregir el rumbo. “Creo que nosotros que hemos recuperado en muchos aspectos nuestro nivel futbolístico. Es verdad que tenemos que corregir cosas, pero el equipo viene saliendo de una racha negativa. Hay una parte negativa que sigue estando, que es el resultado, sobre todo en el campeonato. Pero nuestro estilo de juego nos va a sacar adelante, eso es lo que pretendemos”, aseveró.

“Muchas veces de las estadísticas se ve sólo la parte negativa. En las estadísticas que yo estoy viendo, no hechas por mí sino por gente especialista en eso, somos unos de los equipos que más ataca y que más posibilidades de gol ha tenido en este torneo hasta ahora, el equipo que más tiros al arco ha hecho. Tenemos que seguir trabajando, pero en algún momento esos tiros irán adentro y ahí cambiará bastante el resultado final que es lo que necesitamos”, añadió.

Finalmente, admitió también que su equipo ha tenido equivocaciones importantes. “También es verdad que en muchos goles que nos han hecho, hemos cometido errores. Son los que trabajamos para corregir y como siempre les digo a los jugadores, puedes trabajarlo y al otro día puedes tener otro error. De eso se trata, de estar atento y seguir corrigiendo. Más que nada me quedo con el funcionamiento en conjunto. Hay muchos jugadores que han levantado muchísimo el nivel y eso nos da esperanza para saber que debemos pasar el turno en la Copa (Concacaf, frente al Cibao) y después buscar lo que tanto necesitamos que son triunfos en el torneo”, concluyó el técnico de Chivas.

