SAT exhorta a contribuyentes a exigir facturas electrónicas por transacciones médicas

Los contribuyentes pueden obtener en devolución de impuestos en promedio 30% del pago por honorarios de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, si la transacción se hizo por un medio bancarizado, requisito indispensable para deducir, destacó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El administrador general de Recaudación del organismo, Adrián Guarneros Tapia, exhortó a los contribuyentes a exigir su derecho a obtener factura electrónica por una transacción médica, beneficiarse de una deducción personal y, en su caso, obtener una devolución de impuestos.

En entrevista con Notimex, recordó que este derecho a deducir el pago de servicios de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos solo se podrá ejercer si la transacción se hizo por algún medio bancarizado, ya sea con tarjeta de crédito o débito, cheque o transferencia bancaria.

“Todo contribuyente tiene derecho a obtener una factura por una transacción médica y de esa manera reflejarlo en su declaración anual y obtener en promedio el 30% de ese gasto en devolución de impuestos”, subrayó.

A principios de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres juicios de amparo con lo cual determinó que los médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, deben contar con terminal bancaria, aceptar pagos a través de transferencias o cheques, para que sus clientes puedan deducir los gastos generados por sus servicios.

En la sesión del 10 de enero pasado, por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la SCJN consideró que este requisito previsto en el artículo 151, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es constitucional.

El mensaje que transmite el fallo de máximo tribunal del país, señaló el funcionario, es que debe promoverse la formalidad en cualquier actividad económica y, en estos casos, exigir que los profesionistas de estas ramas de la medicina reciban pagos por medios bancarizados y emitan facturas electrónicas, de lo contrario, acudir con quienes sí lo hagan.

Guarneros Tapia informó que el SAT tiene inscritos o identificados como médicos, dentistas, nutriólogos y psicólogos a cerca de 300 mil contribuyentes, conceptos que son deducibles por quienes pagan por sus servicios por medios electrónicos y bancarizados.

No obstante, precisó, estas actividades profesionales están entre los sectores donde más evasión se registra, y si bien el organismo recaudador no tiene una cifra precisa para estas cuatro profesiones, como parte de su trabajo habitual promueve su inscripción a la formalidad.

Así, expuso, la disposición que establece que médicos, dentista, psicólogos y nutriólogos deben tener una terminal bancaria, así como aceptar cheques o transferencias bancarias para que sus pacientes puedan deducir los gastos por sus servicios, tiene tres objetivos.

Estos son identificar que la persona que está pagando sea la misma que está deduciendo, reconocer plenamente que se llevó a cabo la transacción y exigir el derecho a deducir, para lo cual los prestadores de servicios tendrán que incorporarse a la formalidad.

“En ser médico, dentista, nutriólogo o psicólogo es muy importante el tema del profesionalismo en ellos, no te gustaría ir con un médico que al final no resulte médico y si está en la informalidad, que no te hace pensar que está en otra situación distinta, alguna otra deficiencia”, advirtió el funcionario del SAT.

En este tema, añadió, la sociedad debe exigir sus derechos y ser corresponsable, pues pagar con una transferencia electrónica habla de formalidad, pero también estos especialistas deben utilizar estas formas de pago, pues si tienen transacciones por medios no bancarizados “también se ponen en un riesgo ante la autoridad fiscal”.

