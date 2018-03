Walmart dejará de vender armas de fuego a menores de 21 años

Este miércoles, Walmart anunció que dejará de vender armas de fuego y municiones a menores de 21 años en Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, la empresa estadounidense señaló que es su obligación ir más allá de la ley federal al exigir que los clientes pasen una verificación de antecedentes antes de comprar cualquier arma

Building on our 2015 decision to not sell modern sporting rifles, we announced important changes today:

– Raising the age for purchase of firearms and ammunition from 18 to 21 years old

– Removing online items resembling assault-style rifles

See details https://t.co/K7wnc0XEwK

— Walmart (@Walmart) February 28, 2018