La nutrición y su importancia en el aprendizaje

Si bien los padres le dan mayor importancia a qué escuela o qué curso elegir para que sus hijos tengan una buena educación, no hay que desmerecer la influencia de la alimentación en estas cruciales etapas de aprendizaje. No sólo se trata de ubicarlos con buenos maestros o escuelas, también hay que velar por que su nutrición sea correcta, ya que por muy buena que sea la escuela, si la alimentación es pobre, el alumno no tendrá un desempeño óptimo durante esta etapa.

“Como padres de familia, siempre hay que buscar que la escuela coincida con nuestros principios y valores educativos. Existen escuelas que hoy se suman a iniciativas de educación y orientación alimentaria. Hay algunas que están en pro de un lunch saludable y que también se encargan de la preparación de menús equilibrados y con dieta correcta para los alumnos en caso de que estos consuman sus alimentos principales en la escuela”, apunta Marién Garza, integrante del Consejo Consultor de Nutriólogos de Herbalife.

Pero como todos deberíamos saber, los valores comienzan en casa, y nada mejor que dar un buen ejemplo a tus hijos en el hogar en cuanto a nutrición.

“Mandar a tus hijos un lunch saludable y equilibrado y estar siempre en comunicación con ellos y con sus maestros, para saber de los hábitos que comparten con otros compañeros es fundamental”, señala Marién Garza.

Por esto mismo, la experta alerta a los apoderados a poner atención a los problemas más comunes en esta etapa: “Hay que estar atentos a las posibles deficiencias de macro y micro nutrimentos, por ejemplo ,hierro y calcio, que pueden ser comunes en esta etapa, al igual que del patrón de hambre y saciedad del niño para no caer en excesos o deficiencias”.

Dreamstime

Merienda para la escuela

Marién Garza recomienda utilizar y combinar los tres grupos de alimentos y da estas tres opciones: