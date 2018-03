5 secretos para contratar el mejor crédito

El crédito se han consolidado como una herramienta de financiamiento en México; pero hasta seis de cada 10 adultos consideran que tales recursos son deudas “casi impagables”; o un “robo” al bolsillo por el cobro de intereses muy altos.

Sandra Huerta, coach en finanzas, explicó que más de 80% de quienes solicitan un financiamiento no comparan las opciones existentes; no leen el contrato y lo primero que preguntan es en cuánto tiempo me autorizan o depositan el dinero.

“Dichas condiciones provocan que la gente pague hasta 20% más; por no comparar las tasas y costos asociados al crédito; como el pago de seguros, comisiones y cargos adicionales.

“Ello sin contar que casi nadie pregunta cuánto cobran por algún retraso o incumplimiento de la mensualidad; y qué pasa si se queda sin trabajo o fallece el titular del contrato”, refirió.

“México cuenta con 504 contratos de crédito individual por cada mil adultos; mientras que en países como Brasil y Chile la proporción alcanza mil 922 y 774 por cada mil personas”, reportó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Crédito sin referencias: deudas y más deudas

En una entrevista con Publimetro, la especialista refirió que hay personas que sólo piensan “a dónde me prestan o dan créditos sin tantos papeles; con menos requisitos y sin tantas referencias.

Aunque esto último, refirió, se convierta en un grave peligro de quedar sobreendeudado hasta por más de cinco años; con el riesgo inminente de perder todo su patrimonio y la estabilidad de su hogar.

“Hay que entender algo; que entre menos referencias te pidan; que entre más te insistan en que no necesitas el reporte del Buró de Crédito; o entre más facilidades te ofrezcan, usualmente, las tasas de interés se elevan por arroba de 50%, 80% y hasta más de 110%.

“No importa si vas a comprar un auto o una casa; si lo quieres para cubrir una emergencia; si lo obtienes por tarjeta o si pides prestado para financiar tu negocio; en todos los casos, el dinero es una mercancía, que no es gratuita y que cuesta”, puntualizó Sandra Huerta.

Cinco secretos para obtener un crédito

Para contratar un crédito sin sobreendeudarte y bajo las mejores condiciones, la empresa CREDIfiel te ofrece cinco secretos que que debes tener en cuenta:

1. Dónde solicitar el crédito. Asegúrate de escoger una institución reconocida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para evitar ser víctima de fraude.

2 Busca los pagos fijos. Antes de firmar el contrato, solicita la tabla de amortización o listado donde quedan registradas las mensualidades que debes cubrir; las fechas de pago, el monto de intereses y los cargos asociados al financiamiento.

Si te das cuenta de que no puedes cubrir las mensualidades; solicita un monto que se adapte a tus posibilidades y así no te sientas presionado.

3. Checa el método de pago. Asegúrate que tenga una tasa de interés fija; y la vía por la cual será cobrada: con cargo a tu tarjeta de débito donde te pagan la quincena, depósitos en sucursal o transferencias.

4. Evita los recargos. No olvides la fecha de pago de tu crédito; ya que el incumplirlo te generará intereses y recargos; lo cual que hará que tu deuda se acrecenté y no la puedas pagar en tiempo y forma.

5. Propósito de tu crédito. Define para qué utilizarás el préstamos: para cumplir con una meta; remodelar tu casa, comprar un auto, hacer un viaje o empezar un negocio.

“Recuerda que los créditos son una herramienta útil para cubrir un gasto inmediato o sacar adelante tus proyectos; siempre y cuando te organices en tus pagos” y no caigas en incumplimientos o retrasos, concluyó CREDIfiel.

