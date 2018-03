Nueve de cada 10 mexicanos, blindados contra el sarampión

Contrario a lo que ocurre en Europa, en México los ciudadanos responden de manera positiva a las campañas de vacunación, por lo que más del 90% de la población está inmunizada.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, de 2010 a 2016, hubo un promedio de 96% de cobertura de inmunización del sarampión.

Por ello, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó que los tres casos de sarampión detectados en la Ciudad de México, pero importados de Italia, sean una emergencia sanitaria.

“No es un brote en la Ciudad de México, es una persona que llegó de Italia y allá tienen una problemática con este padecimiento, el sarampión”, dijo.

EN CONTEXTO

En agosto de 2017 la Secretaría de Salud federal emitió un Aviso Preventivo de Viaje para alertar a los mexicanos sobre los brotes de sarampión en seis países de Europa, entre ellos Italia.

“Desde el 2016, varios países de la UE reportaron diversos brotes de sarampión y se ha observado un aumento en el número de casos en el transcurso del año 2017”, se mencionó.

Y se enfatizó: “existe el riesgo de propagación y transmisión sostenida en áreas con poblaciones susceptibles, es decir, población no vacunada”.

Robusto esquema de vacunación

El infectólogo de la Universidad de Guanajuato, Juan Luis Mosqueda, explicó que, pese a que el sarampión es el virus más contagioso, no causará estragos porque la población mexicana está vacunada.

“Una persona que tiene sarampión puede contagiar a otras 18, pero no va a causar ningún caso adicional porque a pesar de que no tenemos sarampión, las campañas de vacunación han continuado”.

El esquema de vacunación de México fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al punto de adoptar la misma estrategia de las semanas de vacunación.

“Podemos criticar el Sistema de Salud de México, pero tiene un esquema de vacunación gratuito prácticamente perfecto, de los mejores en el mundo, eso nos ayuda mucho y por ello creo que no van a trascender mucho más allá (los casos de sarampión en la CDMX)”, dijo Mosqueda.

En nuestro país las vacunas contra el sarampión se aplican al primer año y a los seis años; sólo personas con SIDA, cáncer o mujeres embarazadas deben evitar vacunarse.

Brote, por antivacunas

El especialista apuntó que estos casos de sarampión, que fueron importados de Italia, se deben a la creencia arraigada en Europa de que las vacunas causan autismo o el síndrome de Guillain-Barré.

La tendencia antivacunas empezó en 1998 en Reino Unido, cuando el médico Andrew Wakefield publicó en la revista científica Lancet un artículo que sugería que la triple vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas causaba autismo.

La comunidad científica investigó si lo dicho en el artículo era cierto y comprobó que era un fraude, estaba construido con datos falsos y manipulados. Después se reveló que Wakefield era financiado por abogados que demandaban a la industria de las vacunas.

Sin embargo, cuenta Juan Luis Mosqueda, mucha gente se creyó la historia y ésta se esparció, literalmente, como un virus, por lo que surgió el movimiento antivacunas.

“Lo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que voltear a ver las vacunas; en Europa hay mucha tendencia a dejar de vacunarse, por lo que debemos llamar mucho a la vacunación”, advirtió el médico.

Y reitera: “definitivamente no hay una emergencia, lo que nos va a ayudar a que esto no crezca desproporcionadamente es que somos un país que impulsa mucho la vacunación, aquí no hay mucho esas ideas antivacunas, la gente en México se vacuna muy bien”.

¿Cómo se trasmite el sarampión?

Al respirar pequeñas gotas de saliva expulsadas por una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Una persona enferma puede transmitir el virus desde tres días antes de presentar síntomas (fiebre y tos), y hasta cuatro días después de que aparecen las ronchas.

DATOS

18

Personas puede contagiar un portador del sarampión

1 y 6

Años es la edad a la que deben aplicarse las vacunas contra el virus

6

Son los países de Europa donde se considera endémica su transmisión (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Rumania)

Recomendaciones de viaje a países con brotes de sarampión

Antes de su viaje:

Aplicar la vacuna contra el sarampión (un mínimo de 14 días antes de su viaje)

Las personas que no puedan demostrar que fueron vacunados cuando eran niños y que nunca han tenido sarampión deben ser vacunados.

Revise la Cartilla Nacional de Vacunación de sus hijos y de usted.

Los niños de 6 a 11 meses de edad deben tener una dosis de vacuna contra el sarampión, si se viaja internacionalmente

Los lactantes vacunados antes de los 12 meses deben ser revacunados al cumplir el primer año de edad, con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días.

La vacuna “doble viral” o SR se deberá aplicar en situaciones especiales, cuando haya casos de

sarampión en una región, a partir de los seis meses de edad sin que esta dosis forme parte del esquema de vacunación (como fue el caso de la campaña del 2016).

Los adolescentes y adultos que no cuenten con dos dosis de vacuna deben vacunarse. Si no cuenta con

antecedente de haber padecido sarampión deberá recibir dos dosis separadas por al menos 28 días.

Dos dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) representan casi el 100 por ciento de efectividad en la prevención del sarampión.

Las mujeres en edad fértil deberán vacunarse con RS.

Ninguna de estas vacunas deberá aplicarse a mujeres embarazadas o con la duda de embarazo.

Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en México son: Vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubeola y paperas) y Vacuna doble viral (SR; sarampión y rubeola)

Durante su viaje y a su regreso:

Si usted presenta fiebre y exantema (erupción) durante su viaje y hasta después de 21 días de su regreso a México: No se automedique y busque atención médica de inmediato.

Tome abundantes líquidos y vida suero oral o electrolitos orales para prevenir la deshidratación.

Comente con el personal médico que lo atienda su antecedente de viaje a estas regiones o el contacto con alguna persona con esta situación.

Evite el contacto cercano con otras personas durante cuatro días después de la aparición de la erupción

cutánea (exantema), con el fin de reducir la propagación a otras personas o familiares que no estén vacunados.

Si usted todavía está enfermo a su llegada a México, por favor avise al asistente de vuelo antes de aterrizar o el oficial de Sanidad Internacional cuando salga del vuelo.

Durante su estancia o tránsito en Europa: