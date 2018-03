Relaciones Exteriores avala extradición del ex gobernador Eugenio Hernández

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que concedió a los Estados Unidos la petición de extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández.

De acuerdo a Juan Jorge Olvera Reyes, defensor del ex gobernador, informó que a partir de las 14:00 horas su cliente fue notificado del resolutivo en el interior del penal de Ciudad Victoria.

Entérate: EU solicita extradición de Eugenio Hernández

La Cancillería específico que Hernández será extraditado por el delito de lavado de dinero, más no por fraude bancario y operación de un negocio de envío de dinero sin licencia.

La petición de Estados Unidos cumplió con todas las formalidades legales por la acusación de lavado de dinero y será puesto a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.

No te pierdas: Juez concede amparo contra extradición a Eugenio Hernández

El pasado 23 de enero el juez federal Eucario Adame Pérez emitió una opinión jurídica en el sentido de que Hernández no debía ser extraditado, argumentando que México no estaba obligado a entregar a sus nacionales y además el ex gobernador tiene acusaciones por malversación de fondos públicos en nuestro país.

Sin embargo, en los procedimientos de extradición las opiniones jurídicas de los jueces no son vinculantes, es decir, las determinaciones que dictan al concluir un juicio de extradición no son obligatorias para la Cancillería, como ocurrió en este caso.

Con información de Reforma

También puedes leer: