Reportan tiroteo en secundaria de Maryland

La mañana de este martes, se reportó un tiroteo en la escuela secundaria Great Mills, en el condado St. Mary's, en Maryland, EU, el cual provocó la movilización de equipos de seguridad federales.

"Ha habido un tiroteo en la Great Mills High School. La escuela está cerrada y el episodio ha sido controlado", se ha anunciado en un mensaje publicado en la página del centro educativo.

Al lugar arribaron elementos policiacos quienes desalojaron a los alumnos y cerraron la escuela.

Las autoridades informaron que el incidente esta contenido, sin embargo, algunos medios locales informaron que hay múltiples heridos.

Por su parte el alguacil del condado pidió a los padres de familia que no fueran a la escuela y que recogieran a sus hijos en otra institución cercana al incidente.

"Ha habido un incidente en la secundaria Great Mills High School. Los padres por favor NO VAYAN a la escuela, vayan a Leonardtown High School", escribió el alguacil en un tuit.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, escribió en su cuenta de Twitter que ya se encuentran investigando el suceso y que sus "oraciones" están con los alumnos y sus familias

We are closely monitoring the situation at Great Mills High School. @MDSP is in touch with local law enforcement and ready to provide support. Our prayers are with students, school personnel, and first responders.

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) March 20, 2018