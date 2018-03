Consulta los resultados del Examen de Admisión Febrero 2018 de la UNAM

A partir de las 0:00 horas de este jueves 22 de marzo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados de su Concurso de Selección de Licenciatura Febrero 2018.

Los resultados estarán disponibles hasta el próximo 24 de marzo por lo que si se satura el sistema no te preocupes, todavía hay tiempo para revisarlos después.

Si quieres consultar el calendario de actividades del Concurso de Selección Licenciatura Febrero 2018 da a click en este Cronograma

Sin embargo, si quieres conocer la lista de resultados a través de la página https://www.dgae.unam.mx/Febrero2018/resultados/15.html

La UNAM espera que la página se sature en las primeras horas de este jueves por lo que se pide a los aspirantes tener paciencia y revisar la página en horas menos activas.

Asimismo, no le pidas a tus familiares y amigos consultar los resultados desde otro dispositivo porque podrían contribuir a la saturación del sistema.

Si tienes algún problema o dudas durante tu consulta puedes comunicarte a los números de la UNAM 5622-6620, 5622-6312, 5606-3580, 5622-1522 y 5622-1589.

O si lo prefieres, puedes ir al Local de Registro de Aspirantes, en Avenida del Aspirante s/n casi esquina con avenida del Imán en Ciudad Universitaria, con una identificación los días 22 y 23 de marzo, así como del 2 al 6 de abril de 9:30 a 14:30 y de 17 a 18:30.

