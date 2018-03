Fox arremete contra Trump por aislar a EU del mundo

El ex presidente Vicente Fox arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por aislar a las familias estadounidenses del resto del mundo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex mandatario criticó al republicano por apartar a EU del mundo, que representa el 80% del PIB global y un mercado de consumo de 7.5 mil millones de dólares.

“¿Por qué sacrificas a las familias, a los individuos y a los Estados Unidos al aislarlos del resto del mundo que cuenta el 80% del PIB y el mercado de consumo $7,5 mil millones. ¡Hurra muchacho!¡ sigan destruyendo el sueño de los padres!”, precisó Fox en la red social.

.@realDonaldTrump America asks: why are you sacrificing families, individuals & Corporate America by isolating them from the rest of the world that accounts 80% GDP and $7.5 billion consumer market. Hurrah boy!! Keep destroying the funding father's dream!

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) March 22, 2018