5 tips para liberarte de las deudas generadas en vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa dejan deudas a casi 50% de los paseantes que utilizaron sus tarjetas de crédito; para liquidar sus cuentas en restaurantes, tours locales y compras de última hora.

Sandra Huerta, coach en finanzas, explicó que hasta 60% de los turistas suelen pagar con sus plásticos; y, de estos, la mitad acumulan deudas y gastan de más.

“En términos prácticos, se puede decir que 30% de los clientes del llamado dinero de plástico gastan demás; lo que se convierte en un verdadero viacrucis de gastos, cuando se acumulan o suman a las deudas preexistententes”, indicó.

La especialista señaló que la mayoría de las operaciones con tarjetas de crédito, que se realizan durante las vacaciones de Semana Santa, corresponde a pagos en restaurantes, bares, agencias de viaje, empresas de autobuses, aerolíneas y hoteles.

Aunque en los últimos años también se incluyen compras de bebidas alcohólicas, botanas, cigarros, hielos, vasos y compra de enlatados o carnes frías; sobre todo, entre clientes jóvenes, “que buscan armar la fiesta con poco dinero”.

El problema, refirió Sandra Huerta, “es que muchas personas suman de peso en peso,de voucher en voucher y de deuda en deuda; al grado de comprometer más de 30% de sus ingresos.

“Además de arrastrar o acumular adeudos hasta por seis o 12 meses; especialmente cuando los usuarios compran paquetes de viaje en cómodas parcialidades sin intereses”, puntualizó.

Tips vs. deudas de Semana Santa

1. Evalúa la situación

Suma todos los recibos, vouchers y deudas que reportan tus estados de cuenta de las tarjetas; e integra los gastos del hogar: vivienda, transporte, alimentos, salud, educación y créditos atrasados.

Después resta ambos totales a tus ingresos del mes; así podrás saber cuánto debes, y qué monto está disponible para comenzar a liquidar las cuentas.

2. Haz un plan de pagos

Elimina los gastos innecesarios y baja el consumo de agua, luz gas, luz y telefonía. El dinero que ahorres por este concepto; más el ingreso disponible –libre del gasto familiar– destínalo a liquidar los adeudos.

Ejemplo: si debes 20 mil pesos y sólo puedes desembolsar dos mil pesos a deudas, tardarás cinco meses en salir del agobio financiero.

3. Actúa cuanto antes

El problema no se arregla de forma milagrosa y lo ideal es enfrentarlo: cubre más del mínimo; paga a tiempo y no dejes acumular intereses.

Si no te alcanza la quincena, acude a tu banco, diles que estás atrasado y que buscas ponerte al corriente; solicita una reestructuración financiera con una mensualidad fija que puedas cubrir, mayor plazo y una tasa réditos manejable.

4. No te endeudes más

Un hoyo no tapa otro. La recomendación es guardar bajo llave las tarjetas; no utilizar tu línea de crédito para sacar efectivo y eliminar los contratos de servicios que no sean indispensables o cambiarlos a un plan más barato: televisión de paga, telefonía, Internet o entretenimiento.

5. Planea y anticípate

Para no volver a sufrir los estragos del sobreendeudamiento, es necesario que, una vez que liquides tus compromisos de Semana Santa, inicies la planeación de los gastos del próximo ciclo escolar o las vacaciones de Verano.

Ahorra un porcentaje de la quincena y prepara tu bolsillo para cubrir dichos eventos de gasto, que son recurrentes o están previstos para los próximos meses.

