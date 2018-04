Trump firma decreto para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto el miércoles para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México.

El mandatario dijo en un memorándum a sus secretarios de Defensa, de Seguridad Nacional y de Justicia, que la “situación en la frontera ha llegado a un punto crítico”.

En el documento se le ordena al secretario de Defensa que respalde al Departamento de Seguridad Nacional para proteger la frontera sur con el fin de detener el flujo de drogas y de gente, y le ordena a los directores de las dependencias que le presenten un informe en 30 días en el que propongan otras medidas.

Trump dijo que el “desgobierno” en la frontera sur es “incompatible con la protección, la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense”, e indicó que su gobierno “no tiene otra opción salvo actuar”.

La Guardia Nacional es un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas que los expresidentes George W. Bush en 2006 y Barack Obama en 2010 ya utilizaron para vigilar la frontera en operaciones puntuales. Nielsen no mencionó un número de cuántos elementos serán desplegados y en qué zonas. Solamente dio a conocer que servirán como apoyo a las labores de la Patrulla Fronteriza.

Trump prometió el miércoles por la mañana, a través de Twitter, "medidas enérgicas" contra la inmigración, un día después de que dijo que buscaría enviar elementos militares a la frontera con México mientras se construye el muro fronterizo. La Casa Blanca aclaró la noche del martes que serían efectivos de la Guardia Nacional.

"Nuestras Leyes de Frontera son muy débiles mientras las de México y Canadá son muy fuertes", tuiteó el presidente. "¡El Congreso debe cambiar estas leyes de la era Obama y otras YA! Los demócratas nos estorban: quieren que la gente entre a nuestro país sin control… ¡CRIMEN! Tomaremos medidas enérgicas hoy".

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way – they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018