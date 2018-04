Nada ni nadie está sobre la dignidad de México, Peña responde a Trump

El presidente Enrique Peña Nieto respondió a la decisión de Donald Trump de militarizar la frontera con México que "nada ni nadie está sobre la soberanía y dignidad de los mexicanos".

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario federal hizo énfasis en la buena voluntad del gobierno mexicano de negociar con Estados Unidos pero no a base de actitudes amenazantes o faltas de respeto.

"Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo", expresó el presidente.

Peña Nieto exigió a su homólogo estadounidense para descargar su frustración con los actores políticos de su país y no en declaraciones en contra de los mexicanos. "No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”, añadió.

Detalló que está convencido de que poniéndose de acuerdo como amigos, socios y buenos vecinos les irá mejor a ambos países que por la vía de la confrontación.

"Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo", exhortó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo coincidió con las posturas de los cuatro candidatos presidenciales sobre el envío de la Guardia Nacional a la frontera e hizo un llamado a la unidad más allá de los partidos.

"Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional, no es un tema de campañas, es un tema de país", apuntó.

De Andrés Manuel López Obrador señaló que compartía el mismo punto de vista pues se necesita "una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad".

Del abanderado por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, destacó "que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación".

Y por último de Margarita Zavala dijo que "a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto".

Al mismo tiempo de la publicación del video, el mandatario estadounidense aseguró que planea enviar de dos mil a cuatro mil tropas a la frontera con México.

Esta declaración aumenta aún más la tensión de las últimas horas tras el anuncio de este miércoles de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos sobre esta medida para reducir el flujo de migrantes.

