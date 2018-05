12 obras polémicas en la CDMX

Nuevo aeropuerto

Ya comenzó la disputa por los terrenos que ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una de las obras más polémicas de hoy. Una vez que sea inaugurada la nueva terminal aérea, el gobierno de la CDMX quiere quedarse con estos terrenos, pero el gobierno federal argumenta que estas tierras son suyas. En la próxima administración esta disputa se acrecentará. Por lo pronto, algunos candidatos a la Jefatura de Gobierno ya dijeron que planean ocupar estos terrenos para crear una universidad, zonas recreativas y hasta viviendas populares.

Maqueta de la terminal de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México / Foto: Notimex

Obras de reconstrucción

La reconstrucción en la CDMX se ha tornado polémica desde el pasado 19 de septiembre. Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) los diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero buscaban ejercer control sobre estos recursos. La oposición comenzó una guerra para evitar esta situación y a la fecha los únicos perjudicados son los damnificados del sismo, quienes aún no cuentan con una casa propia como, por ejemplo, en el Multifamiliar Tlalpan.

Polyforum

La rehabilitación del Polyforum Siqueiros está envuelta en la polémica, pues se proyecta construir junto a este recinto una torre de 48 niveles.

Vecinos y diputados locales han denunciado que se está poniendo en riesgo este edificio que está catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los murales que tiene este recinto datan de 1971 pero las obras ya comenzaron.

Ciudad de la salud

Otro proyecto ambicioso que planteó el jefe de gobierno con licencia, Miguel Ángel Mancera, fue construir la Ciudad de la Salud en la zona de hospitales de Tlalpan. Estas 208 hectáreas buscaban ser transformadas en una de las áreas más importantes de la ciudad. Se proyectaba construir una escuela de Enfermería y Medicina, un Centro de Prevención de Diabetes y Obesidad Infantil y la primera Clínica Mayo, institución famosa en EU por su eficiencia en el tratamiento del cáncer. Todo esto quedó en veremos.

Planta termovalorizadora

Busca incinerar la basura que se genera en la CDMX para convertirla en energía con la que se pueda mover el Metro. Esta planta será construida por el consorcio Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V. Veolia. Producirá 965 mil megawatts por hora, que equivale al suministro de más de 120 mil viviendas. Con su funcionamiento se dejarán de emitir 700 mil toneladas de dióxido de carbono. Diputados de Morena y el PRI se han opuesto a este proyecto, al argumentar que se generarían problemas ambientales.

La línea 12 del metro

Esta obra fue la más importante durante el sexenio de Marcelo Ebrard. Fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 con bombo y platillo, sin embargo, el 11 de marzo de 2014 el servicio fue suspendido por tiempo indefinido desde la estación Tláhuac a Culhuacán porque había posibilidades de descarrilamiento. Fue hasta el 29 de noviembre de 2015, es decir, 20 meses después cuando el servicio se restableció en su totalidad. Esta falla provocó la remoción del director general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien fue inhabilitado para volver a desempeñar un cargo público.

Línea 12 / Foto: Cuartoscuro

Aliyev

La colocación de una escultura del ex mandatario de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, sobre Paseo de la Reforma en 2013 creó un conflicto vecinal y diplomático. Vecinos de Polanco y otras colonias de la ciudad se opusieron a que la figura de “un ex dictador que causó varias muertes en su país” estuviera situada en un parque público de la Ciudad de México. Después de mucho estira y afloja la estatua fue retirada. Esto ocasionó que Azerbaiyán ya no invirtiera en México cerca de tres mil millones de dólares.

Supervía poniente

Durante su construcción, la Supervía Poniente fue una obra polémica debido a que hubo expropiación de predios y tala de árboles. Además, fue considerada costosa, pues se invirtieron más de 6 mil millones de pesos. Incluso, en julio de 2010 vecinos de la colonia Malinche establecieron un plantón para impedir el ingreso de la maquinaria. Tras varias protestas y conatos de bronca, las obras comenzaron y finalmente concluyeron tres años después.

Línea 7 del metrobús

La Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma generó una gran polémica debido a que muchos la consideraron innecesaria. La Asociación Mexicana de Derecho Ambiental consideró que la Línea 7 del Metrobús violó ocho leyes locales y federales, entre ellas la de zonas arqueológicas, además de dañar al medio ambiente. A mediados de 2017 un juez concedió un amparo y se giró una orden de suspensión provisional de las obras.

El deprimido en Mixcoac

La construcción fue anunciada en 2015. Desde ese entonces se ganó la antipatía de los vecinos, pues para edificarlo tuvieron que ser talados cientos de árboles. Dos días después de su inauguración, este doble túnel se inundó y semanas más tarde un automovilista fue asaltado. Tras la inundación, el gobierno capitalino cesó al subdirector de Obras Públicas y sancionó económicamente a la constructora.

Corredor Chapultepec

Buscaba la recuperación y rehabilitación de la Avenida Chapultepec con inversión privada. Se proyectaba que la avenida tuviera áreas verdes, culturales y recreativas; sin embargo, desde el principio fue rechazada por los vecinos al argumentar se quería concesionar el espacio público. Debido a las protestas vecinales, se realizó una encuesta para definir el futuro de este proyecto. La mayoría de los vecinos votó por “No al corredor” por lo que este proyecto fue cancelado.

Rueda de la fortuna en Chapultepec

En 2016, la administración de Mancera pretendió construir una gran rueda de la fortuna de 60 metros de altura en la primera sección del Bosque de Chapultepec; sin embargo, vecinos de la zona se opusieron al considerar que se violaba el uso de suelo del bosque y que la imagen urbana se vería afectada por las obras. Al igual que con el Corredor Cultural Chapultepec, este proyecto se vino para abajo.