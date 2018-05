La Alerta Amber tiene 85.5% de efectividad: PGJ CDMX

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) señaló que de noviembre de 2011 al 20 de mayo de 2018, el porcentaje de efectividad de la Alerta Amber ha sido 85.5%, mientras que el tiempo de localización es aproximadamente de cuatro días.

Este domingo Publimetro dio a conocer que entre 2016 y 2017 incrementó 38% el número de casos de niños perdidos que requirieron la activación de la alerta, al pasar de 83 a 115, no obstante, sólo en el primer trimestre de 2018, la procuraduría capitalina contabilizó 67 alertas, es decir, más de la mitad del total registrado durante todo el año pasado, de acuerdo a datos provenientes de una solicitud de información.

Sobre la información difundida, el director general de Comunicación Social de la PGJ-CDMX, Octavio Juárez Pineda expresó en una carta aclaratoria:

“La activación de la alerta depende de que la autoridad conozca de la ausencia, extravío, sustracción o no localización de la persona menor de edad y a la aceptación de sus familiares para que sus datos personales puedan ser difundidos”.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

En el texto, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez –consultado por este medio, pero cuyas opiniones son a título personal, no así de Publimetro–, manifestó:

“El problema de la aplicación de la Alerta Amber es la discrecionalidad porque el protocolo que se realiza en los Ministerios Públicos de cada delegación no están homologados; es decir, agentes en cada uno de ellos decide de manera distinta si es o no prudente emitir la alerta”.

Al respecto, Octavio Juárez señaló: “la Alerta Amber es una herramienta para lograr la pronta localización de la persona menor de edad, por lo que lo relevante está en su eficacia y no en el número de veces de su activación, pues la no localización de tales personas, se debe a diversas causas y no necesariamente a situaciones vinculadas con delitos o riesgos generados por su entorno familiar o por el lugar donde habitan”.

Aquí dejamos el texto completo de la carta aclaratoria:

Sobre la información difundida por el diario Publimetro, en la página 2 de su edición de este domingo, relacionada con el incremento en la utilización de la Alerta Amber, y comentada por el titular de la organización social Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien vierte información inexacta como la discrecionalidad para activar dicha alerta y su falta de eficacia, la PGJCDMX considera necesario hacer las aclaraciones siguientes:

La activación de la alerta depende de que la autoridad conozca de la ausencia, extravío, sustracción o no localización de la persona menor de edad y a la aceptación de sus familiares para que sus datos personales puedan ser difundidos. La Alerta Amber es una herramienta para lograr la pronta localización de la persona menor de edad, por lo que lo relevante está en su eficacia y no en el número de veces de su activación, pues la no localización de tales personas, se debe a diversas causas y no necesariamente a situaciones vinculadas con delitos o riesgos generados por su entorno familiar o por el lugar donde habitan. La eficacia de la alerta tiende a ser mayor dentro de las primeras horas de la búsqueda, razón por la cual es primordial que las personas que no localizan al menor hagan del conocimiento de la autoridad dicha situación de manera inmediata, a fin de que la alerta sea emitida a la brevedad. La activación de la alerta está sujeta a requisitos de procedencia, los cuales deben satisfacerse para poner en marcha esta herramienta, de ahí que es inexacto afirmar que su activación se decide de manera discrecional, y menos que esté condicionada a un plazo, lo cual no tiene justificación legal alguna. La activación de la Alerta Amber, se realiza de manera independiente a los procedimientos e investigaciones que, de manera paralela, realizan las instancias de seguridad pública local, con el fin de localizar a las niñas, niños y adolescentes de los que se desconoce su ubicación. A fin de fortalecer lo anterior, se llevan a cabo trabajos encaminados a modificar el Protocolo de la Alerta Amber, con la finalidad de reforzar los esquemas de actuación de quienes intervienen en ella, lo cual permitirá mantener homologada la aplicación de la alerta y, por ende, su activación. Si bien los números que se citan en la nota pudieran ser representativos, no hay que olvidar que a nivel de la Ciudad de México el número de alertas activadas representa aproximadamente el 0.016% de la población infantil. La eficacia de la alerta ha sido relevante, pues el que la organización citada no conozca información relativa, no implica falta de efectividad, pues del total de alertas activadas en el periodo de noviembre 2011 al 20 de mayo de 2018, el porcentaje de efectividad es de 85.5 por ciento, mientras que el tiempo de localización es aproximadamente de cuatro días. Conforme al acuerdo emitido en días pasados por el Jefe de Gobierno, es claro que uno de los efectos sea el incremento en la activación de la alerta, siempre que se reúnan las condiciones legales necesarias para ello, entre las que destaca, que no se ponga en riesgo la vida, integridad y libertad de la persona menor de edad; sin embargo, el carácter positivo de tal disposición, es que cada vez más la ciudadanía contará con herramientas útiles, como la que nos ocupa, para proteger a sus hijas e hijos, y tendrá certeza del apoyo de las autoridades para lograr ese fin, atendiendo a que son diversos los factores que provocan la ausencia o no localización de las personas menores de edad. La PGJCDMX, consciente de la necesidad de fortalecer la búsqueda de las niñas, niños y adolescentes, que por diversas circunstancias no son localizados por sus familiares, refrenda su compromiso con la sociedad de continuar con el uso de herramientas eficaces en la investigación.

Atentamente

Lic. Octavio Juárez Pineda

Director General de Comunicación Social

