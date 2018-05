Unión Europea contraataca a EU con aranceles y denuncia ante la OMC

La Comisión Europea (CE) denunciará mañana a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles a las importaciones de acero y al aluminio que se aplicarán a la Unión Europea (UE), además de imponer "medidas de reequilibrio" para proteger a su industria.

"Estados Unidos no nos deja otra opción que proceder con un caso de solución de diferencias ante la OMC y con la imposición de aranceles adicionales en una serie de importaciones de EU", anunció el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en un comunicado.

Juncker agregó que la CE defenderá "los intereses de la Unión cumpliendo enteramente con las leyes de comercio internacional", respondiendo así a la decisión de Washington de suspender la exención a los aranceles a la importación de acero y aluminio que había concedido a la UE, Canadá y México.

It’s a bad day for world trade. US leaves us no choice but to proceed with a WTO dispute settlement case and the imposition of additional duties on a number of US imports. We will defend the EU’s interests, in full compliance with international trade law. https://t.co/J3wPW5Ew7K pic.twitter.com/aDlOWcSgRv

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) May 31, 2018