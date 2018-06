LeerNoEsDelito: Joven es detenido por querer usar biblioteca del Metro

Con el hashtag #LeerNoEsDelito, un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM denunció que fue detenido por querer leer un libro de la biblioteca “Benito Juárez”, ubicada en la estación del Metro Chabacano.

Por medio de su cuenta de Facebook, el joven identificado como José Luis Gallegos publicó un video en donde exhibe cómo una trabajadora de la biblioteca se niega a brindarle el servicio, e incluso lo corre en varias ocasiones.

“Te voy a pedir que te retires si eres tan amable. Quieres ocupar un espacio que es privado, no es una biblioteca pública, tú no eres derechohabiente trabajador, ¿quién eres tú para pedirme cuentas? Es exclusiva para los trabajadores del Metro, tú no tienes derecho de estar aquí, tú no eres nadie, no eres una autoridad, no eres mi jefe”, señala la trabajadora de la biblioteca, quien asegura que le faltó al respeto.

Posteriormente, el joven fue detenido por negarse a abandonar la sala y trasladado al Juez Cívico ubicado en la colonia Guerrero, en donde realizó varias publicaciones con el hashtag #LeerNoEsDelito, el cual se convirtió en trending topic.

“Sigo en el Juzgado Cívico detenido por una falta administrativa: "acceso a una área restringida del Sistema de Transporte Colectivo". Aparentemente falté a la ley por querer leer en la biblioteca del Metro Chabacano. Parece un mal chiste; pero más que un agravio personal esto es muestra de la criminalización que día a día vivimos los jóvenes en esta ciudad y de la poca conciencia de las autoridades para permitirnos hacer efectivos nuestros derechos culturales. ¿Cómo les hacemos entender que #LeerNoEsUnDelito?”, apuntó en la red social.

Horas más tarde, José Luis Gallegos anunció que salió del juzgado y afirmó que no se le imputó ningún delito, ya que la jueza determinó que es un derecho cultural, por lo que luchará para que cualquier persona pueda disfrutar de esos lugares.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que leer no es una falta, y que la “Biblioteca Benito Juárez es para uso de los trabajadores del Sistema, sin embargo se permite el acceso a las personas usuarias previo registro en el Club de Lectura”.