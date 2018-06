Los Pueblos Mágicos se quedan sin magia; se estancan nombramientos

Aún cuando ha sido uno de los proyectos más redituables para el Gobierno federal, la Secretaría de Turismo frenó los nombramientos de Pueblos Mágicos desde hace tres años debido al recorte de recursos.

A ello se le suma que varias de las comunidades que se han postulado siguen sin cumplir los requisitos que establece la dependencia federal.

Mientras que diputados federales y organizaciones civiles acusan que varios de los Pueblos Mágicos se han convertido en sitios de libertinaje y de venta de alcohol sin regulación, como sucede en Tepoztlán Morelos y varios poblados de Jalisco.

Y es que a 15 años de su nacimiento, el programa Pueblos Mágicos cuenta con un padrón de 111 localidades que reciben fondos especiales para la promoción de sus atractivos locales, sin que rindan cuentas o transparenten los recursos que han utilizado bajo este concepto.

Radiografía de desvíos anunciados

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una serie de observaciones en la cuenta pública del 2014, donde determinó que recursos federales no se aplicaron de forma correcta al programa Pueblos Mágicos.

Uno de los casos que más sonaron fue el de Taxco, Guerrero, donde la ASF reveló que se desviaron casi cinco millones de pesos del programa federal, esto luego de que una parte del fondo se aplicó en obras que nunca existieron como fue el caso del Museo Nacional de Platería y en otras localidades de la zona.

A esto se le suma que varios de las localidades que recibieron la categoría en un principio —debido a su belleza arquitectónica y símbolos— perdieron el nombramiento, debido a irregularidades en sus gobiernos estatales y por no cumplir con los requisitos de la Sectur federal.

Gráfico: Irene Hernández

Incluso, la propia Secretaría de Turismo admitió que poco más del 50% de los pueblos considerados con esta categoría no cumplían con la norma.

“De ser pueblos muy antiguos, con historia y cultura propia, ser protagonistas de hechos trascendentales y leyendas, pero sobretodo, tener una cotidianidad intacta”, sostuvo la dependencia federal a través de un comunicado de prensa.

A pesar de no contar con los mínimos estándares, la Secretaría de Turismo continuó por varios años con los nombramientos, a petición de administraciones estatales, tanto así, que a la fecha no hay un solo estado del país que no tenga Pueblos Mágicos.

Esta casa editorial buscó la postura de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal para conocer su posicionamiento al respecto; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Dato:

111 pueblos han recibido esta categoría.

Ponen lupa

Recientemente el Gobierno federal anunció que en este mes apenas 10 localidades del país se sumarán al programa federal Pueblos Mágicos.

