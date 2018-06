Ordena comida para que repartidor la ayude a matar una araña

Según BBC Focus, Reino Unido es el hogar de tres arañas que podrían o no estar interesadas en morderte: la araña de sótano, la araña roja y la falsa viuda. "Básicamente ninguna" es realmente peligrosa, pero ¿por qué alguien tomaría ese riesgo? Lo que nos lleva a Demi Sweeney, una estudiante de criminología de 22 años, que decidió que valía la pena pagar 13 libras (354 pesos) para una entrega a domicilio, si eso significaba que el repartidor podría estar dispuesto a deshacerse de la araña de la pared de su apartamento.

Sweeney le dijo a Metro que notó la araña en su pared a primera hora de la mañana e intentó lidiar con ella por sí misma. Buscó en Google técnicas para deshacerse de la araña, pero no se atrevió a poner en práctica ninguna, y trató de llamar a sus amigos, quienes le dijeron, "Nop, paso definitivamente". Un amigo sugirió que si ella pedía su almuerzo a domicilio, podría ser capaz de convencer al repartidor de que se ocupara del problema, así que describió la situación en la sección de Comentarios de su pedido y explicó la situación al servicio a cliente.

"Pedí una hamburguesa de filete [de KFC] con popcorn chicken y una Pepsi, pero no alcanzaba el costo mínimo para la entrega, así que agregué una galleta y el total llegó a 13 libras", aclaró Sweeney. Cuando llegó el repartidor, ella confrontó su miedo el tiempo suficiente para pasar corriendo junto a la araña y bajar las escaleras para dejarlo entrar, y luego se enteró de que el repartidor también le tenía miedo a las arañas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Muere a los 43 años la araña más vieja del mundo

Después de "rogarle" un poco, el tipo subió las escaleras con un puñado de papel higiénico, accidentalmente tiró a la araña de la pared, hacia el piso, y finalmente la atrapó y se deshizo de ella. "Joe, eres un verdadero SALVAVIDAS", escribió después en Twitter.

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..

Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER 🙌🏼 pic.twitter.com/YnkQhqhhWW

— Demi (@demiswn) May 30, 2018