AMLO responde, un día después del debate, a las acusaciones de Anaya

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, aseguró que las acusaciones que ayer hizo Ricardo Anaya en su contra, por la presunta relación que tuvo con el empresario José María Rioboó son completamente falsas.

"Cuando decidimos hacer los segundos pisos ésta empresa tenía la especialidad y por eso se le entregaron los contratos, que fueron auditados muchas veces. Son los mejores estructuristas de México y el mundo, por eso la cimentación de segundos pisos no se han dañado ni con los sismos", explicó.

En entrevista luego de su mitin en Mérida, dijo que conoció el proyecto de los segundos pisos cuando era candidato a Jefe de Gobierno, en una cena con la comunidad judía en donde también conoció a José Serur y a José María Riobóo, quienes habían elaborado el anteproyecto.

"El fideicomiso estaba en Banobras, cuando estaba Felipe Calderón, yo no tengo nada de que avergonzarme. Pueden llamarme peje, pero no lagarto", apuntó.

A pregunta expresa de por qué no se defendió de estas acusaciones ayer durante el tercer debate, dijo que se acabaría su tiempo contestando los ataques de sus oponentes.

"Se dedicaron a atacar pero salí ileso, estamos a pocos días y este arroz ya se coció, pero debemos seguir haciendo campaña, no me voy a echar a la hamaca. Anaya quiso con eso sorprender, pero no hay nada chueco, nada oculto", dijo.

Incluso, consideró que después del debate de ayer subieron" unos puntitos, alrededor de 30 puntos de ventaja".

también aprovechó para celebrar que México sea sede del Mundial en 2026 y se comprometió a generar las condiciones para que sea una competencia de nivel, "vamos a ir de triunfo en triunfo".

