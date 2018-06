Renuncia ministro de Cultura en España; duró menos de una semana en el cargo

El nuevo ministro de Cultura y Deporte de España, Màxim Huerta, fue sancionado judicialmente en 2017 a abonar 218 mil euros a Hacienda por impuestos no pagados en 2006, 2007 y 2008, cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, según informa hoy la prensa española.

Eso le permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal según la regulación española del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Pagué lo correspondiente y asunto cerrado", replicó Huerta, quien aseguró a una emisora de radio que sus obligaciones tributarias "están al corriente" y no tiene "ninguna duda moral ni conflicto".

Sin embargo, Màxim Huerta acudió este miércoles a La Moncloa para presentar su dimisión ante el presidente del Gobierno. Aseguró también que todo se debió a un "cambio de criterio de Hacienda". "No hubo mala fe, no oculté nada. Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales", dijo según el periódico El País.

Principales fuerzas políticas de España contra Maxim Huerta

Huerta tomó posesión el 7 de junio. El PP (centroderecha), principal partido de la oposición, instó al ministro a dar explicaciones o dimitir.

También el Partido Socialista, en el gobierno, le pidió explicaciones, aunque restó importancia al asunto.

Y Podemos (izquierda) exigió la dimisión o destitución si se ha acreditado que tuvo "voluntad de defraudar a Hacienda".

Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), no existe delito porque el fraude no supera los 120.000 euros por ejercicio y "no hay una voluntad dolosa" en la actuación del sentenciado.

Sin embargo, el TSJM estima que la conducta de Huerta "no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable", sin que se pueda apreciarse buena fe en su actuación.

