Joven oaxaqueño se gradúa como doctor en universidad de Massachusetts

Ricardo Pedro Pablo, un joven de raíces chinantecas de la región de la Cuenca, Oaxaca, se graduó como Doctor en especialidad de Fisicoquímica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El también Premio Nacional de la Juventud 2017, que ingresó a la universidad en 2012, señaló que le gustaría estudiar un posgrado y posteriormente ser profesor en el MIT, colegio que cubrió sus estudios mediante una beca.

En entrevista con el periódico El Universal, Ricardo Pedro indicó que ocupará la temporada de verano para realizar investigaciones en el laboratorio del MIT, con el fin de terminar algunos proyectos que tiene pendientes.

A la ceremonia de graduación asistió su madre, Concepción Pedro Hilario, quien vistió un huipil de la región de la Cuenca, perteneciente a la comunidad de La Mina en Tuxtepec.

“Mi vida no es diferente en el MIT, aquí no se premia nada, aquí debes representar a la institución dignamente; todos ganan premios, reconocimientos, así que no nada de especial que yo lo haya ganado”, indicó Pedro Pablo.

Cuando estuvo estudiando en la Ciudad de México, el joven fue víctima de burlas de sus compañeros, quienes lo llamaron “El Huarachudo”.

