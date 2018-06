Cantante se ofrece para disparar a niños migrantes en la frontera

La separación de niños migrantes que cruzan ilegalmente en Estados Unidos con sus padres ha sido el tema más destacado de la semana. La condena internacional sumergió al presidente Donald Trump en la peor crisis de su presidencia.

A pesar de la presión y opinión pública, han existido casos de personas quienes han defendido públicamente esta medida (calificada de cruel e inhumana por sus detractores).

Un ejemplo fue el presentador de Fox News Brian Kilmeade, quien aseguró que no hay motivos para criticar al presidente Trump pues "esos no son nuestros niños".

Otro caso es el de Phillip McCain, cantante originario de Alabama quien escribió un mensaje en Facebook ofreciéndose como "voluntario para disparar" contra las personas que llegan a la frontera. "Asunto resuelto".

"Te diré yo sería voluntario para disparar a sus traseros cuando se acerquen a la frontera. Problema resuelto. No más ilegales viniendo aquí. Ya está"

Philip McCain thinks it’s okay to harm innocent children. He’s a musician https://t.co/0RVSCjNT0w and this is NOT right. This is a threat. #KeepFamiliesTogether #FreeTheChildren pic.twitter.com/fevPoYZxgY

— Rachel Kay (@sweetsereniteee) June 19, 2018