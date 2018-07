El 90% de millennials, endeudados y con fugas de dinero

Los millennials –o personas nacidas entre 1981 y 1995– son una generación que no está educada para sacar provecho a su dinero; condiciones que sumen a miles ellos en la ansiedad y el estrés económico.

Aunque muchos no reconocen tales problemas, estos jóvenes pierden hasta 40% de sus ingresos en cosas tan simples como el uso de aplicaciones (apps); o en productos y servicios innecesarios o con precios por arriba del promedio.

Un estudio publicado por ADULTING, una consultoría financiera especializada en millennials, reveló que siete de cada 10 jóvenes no sabe administrar sus quincenas; y vive en una constante ansiedad por estirar el salario y hacer que sus ingresos alcancen para sus prioridades.

Señaló que, a diferencia de otras generaciones, ellos no están preocupados por casarse o divorciarse como sus padres; prefieren rentar, no ahorrar y, en muchos casos, no invierten para su retiro o pensión a través de una Afore.

Refirió que la mayoría "busca viajar, experimentar y pagar la peda; lo cual no está mal". También gastan en salud, educación y mentas de corto plazo. Y aunque son conscientes de que deben ahorrar y resolver temas de adultos, gastan y manejan su dinero sin orden.

“¿Cómo es que llegamos –los millennials– a una dieta de atún en lata y a compartir departamento con cuatro roomies? La respuesta es que nadie nos enseñó a manejar nuestro dinero”, cuestiona el análisis presentado por ADULTING.

"Los millennials destinan hasta 50% del ingreso para rentar de un departamento en la Condesa o la Roma, en la Ciudad de México; cuando lo máximo recomendable es 30%", destacó Héctor Quiroz Rothe, fundador del Instituto Mexicano de Urbanismo.

Millennials: deudas y tarjetas de crédito

Liliana Olivares, creadora de ADULTING, indicó que las deudas y los pagos en tarjetas de crédito son más que una preocupación entre los millennials mexicanos.

Preció que 90% de ellos están endeudados y su principal motivo de ansiedad es pagar lo antes posible; mientras que el restante 10% sufre porque no logra juntar dinero suficiente para viajar.

Explicó 81% de los millennials tienen deudas en las tarjetas de crédito; mientras que 35% sostiene que sus preocupaciones financieras afectan su salud y les causan ansiedad.

Puntualizó que el problema real es que siete de cada 10 jóvenes no sabe cómo administrar su dinero; y antes de analizar cuál es la mejor forma de gastar, busca métodos o sistemas de pago rápidos y cómodos.

Ello, apuntó, provoca gastos excesivos –o por arriba del costo promedio real– a través de aplicaciones; adquisición de marcas con sobreprecios y servicios onerosos que pagan sin comparar precios, calidad o beneficios.

Qué es y cómo funciona ADULTING

Entrevistada al término de la presentación oficial de la consultoría, Liliana Olivares destacó que ADULTIN no es un banco, no es una app y no es un fondo de inversión; sino una empresa dedicada a diseñar estrategias financieras especializadas para millennials.

Explicó que el objetivo principal es ayudar al jóvenes a alcanzar sus sueños; y trazar metas financieras de corto, mediano y largo plazo.

“Les ayudamos controlar y salir de sus deudas; los apoyamos a administrar su dinero y les proporcionamos herramientas para financiar su casa o lanzarse como emprendedores.

“Y para ello, los interesados pueden participar en tres planes diferentes; que son asignados de acuerdo a las necesidades de cada millennial.

“Pero que a través de de una análisis de ingresos y gastos; y asesoría les decimos qué hacer y cómo resolver sus problemas, en un plazo de tres a seis meses, en promedio”, explicó.

