Vacuna contra el VIH-Sida podría estar lista este año

La cura del siglo podría estar cerca, pues un equipo de investigadores anunció el fin de semana la posible vacuna contra el VIH, que provocó una reacción inmunitaria en humanos y monos rhesus.

El estudio publicado el sábado en la revista 'The Lancet' muestra el resultado de una prueba hecha en 393 adultos, que no presentaban el virus, de entre 18 y 50 años, en varios países africanos, Tailandia y EU.

Al aplicarles la vacuna les provocó una respuesta del sistema inmunitario contra varias cepas del VIH.

Los participantes en el estudio recibieron cuatro dosis de la vacuna durante 48 semanas. Hubo siete tipos de combinaciones de fármacos más un placebo que fueron administrados a todos los participantes.

Novel #HIV vaccine candidate is safe and induces immune response in healthy adults and monkeys—results from an evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a phase 1/2a clinical trial (APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP 13-19) https://t.co/vrYCEZMlSc pic.twitter.com/cYEICM2uo1

— The Lancet (@TheLancet) July 6, 2018