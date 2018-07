Derrumbe de Artz Pedregal fue por error humano: Amieva

El derrumbe de una parte del centro comercial Artz Pedregal se debió a error humano, ya que en las primeras investigaciones se estableció que la sobrecarga de una jardinera causó el colapso, aunque también se analizará el subsuelo y lo legal, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.

“Aquí existió un error humano, no lo digo como un ataque o denostación, pero al no ser un tema de la naturaleza, al no ser un tema controlado, obviamente, ni provocado, fue un error. Tenemos que saber de quién fue”.

Dijo que consideran tres intervenciones, una es quién diseñó y proyectó, la segunda es quién estuvo a cargo de la construcción y la última quién tiene que responder por la seguridad estructural de la obra.

“Se han dado a conocer algunas versiones que apuntan a un exceso de carga en la estructura que originó que colapsara esta terraza, por lo que puede ser un tema estructural y también se va a estudiar la parte del subsuelo”.

Como parte de la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se citará a las personas que aparecen en la placa informativa que se instala en las obras.

“Además de investigar la sobrecarga y el subsuelo, tenemos que investigar que esta parte de la construcción que se colapsó haya sido autorizada. Es decir, que existieran los planos y las autorizaciones correspondientes”.

Sobre si habrá sanciones económicas, Amieva dijo que determinará la Procuraduría, ya que todos los trabajos que se han hecho, como el retiro de los escombros sobre la vialidad y daño a la misma tiene que correr por parte de la empresa.

Apertura de Periférico

Este lunes se podrá circular de nuevo por la lateral de Periférico que fue cerrada en el tramo de Camino a Santa Teresa hasta el edificio de la Policía Federal, ya que terminarán los trabajos para remover los escombros .

La Secretaría de Protección Civil informó que en el inmueble se instala un tapial, el cual lleva 90 por ciento de avance; trabajadores realizan labores de manera manual y con apoyo de una retroexcavadora para retirar los escombros.

Además, se asegurará la viga de la estructura con estrobos, con maquinaria de oxicorte será cortada a la mitad y se contendrá la caída o deslizamiento de material con una retroexcavadora.

Amieva dijo que esa parte de la construcción ya fue dictaminada, fijada fotográficamente y se levantaron las actuaciones de campo correspondientes, pero el resto de la construcción que colapsó y el área circunvecina continuará suspendida.

