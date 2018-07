Alerta sísmica no se escuchó en algunas zonas de la CDMX: vecinos

La mañana de este jueves 19 de julio se registró un sismo magnitud 5.9 con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca. Aunque no se reportaron daños, usuarios de redes sociales y vecinos en la Ciudad de México denunciaron que no funcionó el sistema de alerta sísmica.

Aunque en medios de comunicación y aplicaciones como Sky Alert si se dio aviso previo, los altavoces ubicados en algunas zonas de la Ciudad no se activaron.

Algunos de los mensajes compartidos en redes sociales al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

También en la calle de Tennyson en Polanco, @delegacionMH no sonó la alerta sísmica. Solo en el celular

🛑 Es la TERCERA vez en lo que va del 2018 que reporto que NO FUNCIONA la alerta sísmica ubicada en la esquina de las calles de Manzanillo y Campeche en la colonia Roma Sur. ¿Por qué la falta de respuesta @amievajoserra @GobCDMX @C5_CDMX @SSP_CDMX ?

Alerta sísmica no sonó bien. Yo solita me di cuenta de que estaba temblando y luego los pájaros me lo confirmaron. @C5_CDMX

— Danager Corres (@Dana_Corres) July 19, 2018