Dinero del fideicomiso salió de aportaciones personales, no del INE: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, consideró que la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) es draconiana y una venganza de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), ya que fueron ellos quienes nombraron a los consejeros electorales.

En un mensaje que dio desde su casa de transición, el tabasqueño dijo que no hay ninguna justificación jurídica para la sanción de 197 millones de pesos que el INE le dio al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Te puede interesar: AMLO advierte que multa del INE a Morena es 'vil venganza'

“Digan lo que digan el dinero no salió del INE, no tiene que ver con las prerrogativas, fueron recursos que aportaron militantes, dirigentes, autoridades, legisladores que de buena fe ayudaron a los damnificados, con lo que se reunieron 85 millones de pesos para que 27 mil 288 damnificados pudieran recibir ayuda, hasta el momento se han entregado más de 65 millones”.

Reiteró que la multa es una venganza del INE, ya que no los ven con buenos ojos y no quieren que haya un cambio en el país, además de que el consejero encargado de la fiscalización fue uno de los que avaló la elección de 2006.

“Existen elementos para sostener que actúan de forma facciosa, de mala, fe, tiene el derecho de actuar así, quiero que comprendan que vamos a usar derecho de replica, no es autoritarismo, en democracia hay puntos de vista distintos, pero no me voy a quedar con un golpe, con una difamación”, agregó.

Finalmente, dijo que aunque la cuenta donde está el resto del dinero fue congelada, llevan a cabo los trámites para poder disponer de esos recursos y entregarlos a los damnificados.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: