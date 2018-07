'El Mijis' denuncia atentado en San Luis Potosí

El diputado electo por el Octavo Distrito de San Luis Potosí por la coalición Juntos Haremos Historia, Pedro Carrizales ‘El Mijis’, denunció que fue víctima de amenazas.

En su cuenta de Facebook narró que el atentado ocurrió cuando circulaba por el Río Santiago en la ciudad de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó, le dijo palabras altisonantes e intentó hacer que se saliera del camino.

“Al ver está situación entré en alerta y aceleré para perderlos; Ellos me avientan el carro para que hacerme chocar lo cual no pudieron pues me subí por el puente del Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron. ¡Gracias a Dios sólo fue el susto y estamos bien!”, explicó Pedro Carrizales.

Al percatarse que ya no lo seguían, aseguró que se detuvo, e hizo algunas llamadas para solicitar ayuda.

Debido a que el domingo anterior circularon varias noticias falsas acerca de que el candidato electo había perdido la vida, “El Mijis” lo desmintió.

“Yo sólo se que nuestro proyecto representa saben que somos pueblo y tienen miedo que seamos la puerta para mucha gente para que esa gente se atreva a participar en la vida Política y quitar ese monopolio que existe en todo el país. Tienen miedo que el pueblo gobierne, sólo les pido no hagan caso de notas falsas”, dijo.

Adelantó que solicitará protección al Gobierno del estado y tomará posesión de su cargo en septiembre de este año.

