Se triplica tendencia de homicidios en Tepito por La Unión

La tendencia de homicidios en el barrio bravo de Tepito se ha triplicado en el último trienio, pues de 1.4 ejecuciones al mes registradas en 2016 pasó a 3.5 en este año, de acuerdo con la estadística delictiva de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX).

En los últimos ocho meses ocurrieron 27 asesinatos en el popular barrio, seis de los cuales fueron con extrema violencia (descuartizados); muchos de estos casos, según expertos, están vinculados con la guerra que sostienen los grupos criminales La Unión de El Betito y Fuerza Anti-Unión por el control de la droga.

“La violencia se ha incrementado de gran manera, pero es una guerra entre ellos, no de todo el barrio. (Los asesinatos) no se veían tanto desde la muerte de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua —uno de los fundadores de La Unión Tepito— con la caída de éste se dan muchas de estas situaciones”, indicó a Publimetro Mayra Valenzuela, activista de derechos humanos y una de las “siete cabronas” del barrio bravo; es decir, lideresas y representantes del mismo.

Datos de la PGJ-CDMX y de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la delegación Cuauhtémoc, en donde se ubica Tepito, arrojan que en 2016 se registraron 17 asesinatos en la demarcación, una tendencia de 1.4 al mes; en 2017 incrementaron a 29, un promedio de 2.4, mientras que en 2018 se tiene 3.5; esto representa una alza de 300% de los homicidios en esta zona conflictiva en los últimos tres años.

Tan sólo de enero a junio de este año, la Procuraduría ha iniciado mil 352 indagatorias por delitos de alto impacto en la Cuauhtémoc, los cuales corresponden a homicidios dolosos, lesiones por disparo de arma de fuego, secuestro o violación.

Violencia deja hasta 90 huérfanos

Mayra Valenzuela comentó que la violencia generada en Tepito ha dejado entre 60 y 90 huérfanos, aproximadamente, en el barrio bravo y en colonias aledañas, como La Lagunilla, Peralvillo y Morelos; sin embargo, lamentó que no exista un censo que se tipifique con cifras reales.

“No se ha hecho un censo; tenemos casos muy específicos, que son como 30 familias afectadas. Podríamos hablar de una cifra aproximada de entre 60 a 90 niños (que perdieron a uno o a ambos padres). Me parece importante que se tipifiquen con cifras reales porque es una constante, la gran mayoría de las personas que han matado tenían familias”, indicó.

En entrevista con esta casa editorial, Ana María Vargas, madre de Guadalupe Karen y suegra de Alan Omar, jóvenes asesinados tras ser levantados del bar Heaven en 2013 y que dejaron a tres hijos que actualmente tienen entre 14 y 7 años de edad, narró las dificultades a las que se ha enfrentado luego de obtener la custodia de sus nietos, las cuales van desde problemas de conducta de los menores hasta económicos.

“Yo veo en la menor (Naomi de 9 años de edad) mucha agresividad, trae coraje. Ella se escondía entre las cobijas y lloraba mucho. Ella siempre me reclamaba y me decía que su mamá no está muerta, porque yo nunca los dejé ver los restos, por eso dice que su mamá todavía está viva. Yo ya quedé traumada por la violencia”, mencionó.

Foto: Aabye Vargas

Ana María y sus tres nietos viven en la calle Carpintería, en la colonia Morelos. Desde ahí, la mujer de 53 años se dedica a vender pan y se enfrenta a problemas económicos a diario, ya que el sueldo a veces no alcanza y el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) sólo la apoya con 800 pesos al mes por cada menor.

De acuerdo con datos de la PGJ, entre enero y junio de 2018 fueron detenidos 705 menores, en donde el rango de edad va de 15 a 17 años por cometer delitos del fuero común. Además, los arrestados con armas de fuego incrementó 163% entre 2016 y 2017.

Datos

Desde 2016, la PGJ-CDMX detectó 2 mil puntos de venta de drogas al menudeo en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

La Unión es liderada por Roberto Moyado Esparza, El Betito. Él tomó el mando luego del asesinato de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua.

Fuerza Anti-Unión es comandada por Jorge Flores Concha, El Tortas.

