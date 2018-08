Conoce lo mejor de Querétaro y enamórate de sus calles

Querétaro es una ciudad colonial que no te debes perder, su historia, arte, leyendas y gastronomía te van a dejar con un muy buen sabor de boca.

Fácil de llegar

Santiago de Querétaro se encuentra a tan solo 3 horas de la Ciudad de México en auto o en autobús.

Querétaro: Una ciudad 'instagrameable'

Al llegar al centro te encontrarás con una arquitectura colonial perfectamente conservada, cuya historia y leyendas te van a sorprender por su naturaleza romántica y algunas un tanto lúgubres, estos son los lugares que tienes que visitar:

Arcos de cantera: Si vas a Querétaro y no visitas los arcos, es como si no hubieras ido. Este lugar antiguamente fue un acueducto que alimentaba a toda la ciudad, una genialidad en cantera rosa que data del S. XVIII que en la actualidad proveé a la Querétaro de una vista espectacular que no querrás perderte.

Templo de Santa Rosa de Viterbo: Ubicado en Ezequiel Montes, cerca del centro de Querétaro se encuentra esta magnífica edificación estilo barroco colonial mexicano, que se alza sobre el asfalto con detalles de cantera rosa y gris.

Este lugar tiene una historia fascinante, aquí murió "La Carambada", quien supuestamente asesinó a Benito Juárez en 1872, esto entre otras leyendas que te van a sorprender.

Convento de la Cruz: Se trata de una edificación que data de 1683, actualmente es un convento activo que puedes visitar. Se encuentra ubicado en la ciudad de Querétaro, entre las calles Independencia y Manuel Acuña.

La historia de este lugar tiene un gran arraigo indígena, pues fue una de las primeras poblaciones cristianas del Virreinato. Aquí además podrás visitar cada uno de sus rincones, siendo uno de los más importantes la primera prisión de Maximiliano de Habsburgo.

Museo de Arte: No te puedes perder una visita guiada por el Museo de Arte (MAQRO). Se trata del ex convento de San Agustín construido entre 1731 y 1743.

Este imponente museo cuenta con un patio estilo barroco considerado uno de los más bellos de Latinoamérica. Actualmente cuenta con 16 salas de exhibición con obras de todo tipo de artistas, no hay un estilo definido, siempre encontrarás algo entre sus exposiciones.

El MAQRO es escenario de eventos culturales y artísticos: conciertos, conferencias, presentaciones de libros, obras de teatro y otros eventos especiales.

Para comer:

Cervecería Hércules: También es una parada obligada en Querétaro. Se trata de una antigua fábrica de textiles que el día de hoy es un jardín cervecero donde podrás consumir cerveza artesanal de distintos sabores que van cambiando constantemente, además podrás disfrutar de hamburguesas y salchichas hechas con la original receta alemana.

Todos y cada uno de los detalles de la decoración de este lugar, pertenecen a la textilera original, así que es una joya que puedes aprovechar para tomar fotos muy originales, porque además es un espacio abierto.

Si decides ir a la Cervecería Hércules, aprovecha para visitar a su nuevo concepto de restaurante gourmet llamado Alta Cocina, en donde todos y cada uno de los sabores en la carta, combinan perfecto con las cervezas que ahí mismo se preparan.

DONGU: Un restaurante cálido que te hará sentir como en casa, pero con una marcada gastronomía contemporánea que mezcla los sabores mexicanos a la perfección. El chef cambia sus platillos cada mes, así que siempre hay cosas nuevas para probar.

Su más importante característica es el mole rojo y verde que acompaña detalladamente los platillos que ofrece la carta.

Todos, absolutamente todos los platillos son muy ricos, desde las entradas, los platos fuertes, los postres, hasta el agua simple con una ramita de romero que distingue a este increíble restaurante. Se ubica en el Andador Libertad número 47.

Carranza 50: Ubicado en una casona del S.VXIII en el corazón del Centro Histórico de Querétaro, Carranza 50 ofrece una vista panorámica de la ciudad que se aprecia desde la terraza.

Aquí encontrarás cocina mexicana y una enorme variedad de platillos que te van a sorprender. La especialidad de la casa es el chamorro marinado al pastor, una verdadera delicia que no te puedes perder en tu paso por Querétaro.

