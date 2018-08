Roban datos e identidad de usuarios con WiFi del STC Metro

A pesar de los mil 800 millones de pesos que significó la instalación de la red de WiFi en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las denuncias por robo de datos personales y de identidad no cesan.

En lo que va del año, el STC ha acumulado más de 100 denuncias y quejas por uso indebido, robo o fuga de datos personales de los usuarios que han utilizado este servicio en la red de transporte público.

Publimetro tuvo acceso a la primera queja formal, donde un usuario reclamó la usurpación de su persona, la fuga de datos personales e incluso el robo de cuentas bancarias, luego de utilizar la red inalámbrica de este sistema.

Además, el STC dio a conocer el número de reclamaciones que han registrado en la Línea A, la Línea 1 y la Línea 3, en fechas recientes, por fallas e irregularidades en el uso de este servicio, que entró en vigor en diciembre del año pasado.

Miriam Sánchez se conectó a la red de este sistema tras abordar uno de los vagones de la Línea 3, cuando se dirigía a su trabajo. Una vez que accedió al servicio –tras aprobar las licencias que pide el sistema para conectarse– la usuaria logró navegar en sus redes sociales y algunas páginas.

Sin embargo, tan sólo 20 minutos después la oficinista se percató de dos retiros de su cuenta bancaria sin su autorización.

“Me llegaron dos cargos a mi tarjeta de al menos 20 mil pesos que, por supuesto, yo no hice. Reclamé al banco inmediatamente; sin embargo, el asesor me dijo que posiblemente se trató de una fuga de datos personales o un virus que obtuve cuando me conecté a la red de WiFi del Metro”, sostuvo en entrevista.

Ante la acción, la pasajera interpuso una queja formal en las instalaciones del STC por el uso indebido de sus datos personales. BKO Security, empresa que maneja los datos de los usuarios, especifica en sus términos y condiciones que tiene derecho a “utilizar, tratar, recolectar, procesar, almacenar información, incluidos los envíos por correo electrónico y telefonía celular de cada usuario”.

Mientras que, si una persona accede desde su cuenta de Twitter, ésta acepta que la empresa lea sus tuits, tenga información sobre los usuarios que sigue y, por si fuera poco, pueda actualizar su perfil y publicar por ella.

Ponen lupa a robo de datos

Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa, Ernesto Sánchez Rodríguez, exigió a las autoridades del STC Metro blindar a los usuarios ante un posible robo de datos por uso de WiFi en la Línea 7.

Esto debido a que consideró que, al acceder a este servicio gratuito, los pasajeros facilitan su nombre, e-mail y teléfono, información que puede ser utilizada con fines ajenos al propósito de brindar Internet gratis en esta red de transporte público.

También el diputado local solicitó a la empresa proveedora del servicio, AT&T, dar a conocer el protocolo de seguridad para la protección de datos personales en este tipo de casos.

“Nos preocupa que se alteren los términos de aceptación de los usuarios a la red de información que tienen; el Metro y la empresa deben garantizar el pleno resguardo de la información privada”, indicó.

De acuerdo con información del Metro, los términos y condiciones advierten que BKO Security es una empresa que se ha responsabilizado de resguardar los datos de los usuarios, pero los pasajeros dicen lo contrario.

Sin precaución Esta casa editorial realizó un sondeo a 10 usuarios que utilizan la Línea 3 del Metro, donde todos coincidieron que no leyeron, ni siquiera se percataron de los avisos de privacidad que avalaron a la hora de usar el WiFi.

Incluso, algunos externaron que comenzaron a recibir diversas promociones, a través de las redes sociales, correo y otras cuentas, sobre sus gustos personales. “Sabemos que es igual que las demás aplicaciones que descargamos: aceptamos las condiciones y tenemos derecho a usarla, pero no tengo idea de lo diga el formato”, dijo Alfredo Hernández, usuario de la Línea 3.

Dato:

300 mil personas al día utilizan el servicio de Wifi en la Línea 7, señala la STC.

