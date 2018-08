Atacan a Beatriz Gutiérrez Müller en Twitter

La esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se quejó del “mundo tan agresivo de Twitter”, tras la serie de mensajes con lenguaje “de ira y agresividad” que algunos cibernautas le han enviado.

La escritora e investigadora denunció por medio de su cuenta de Twitter @BeatrizGMuller los comentarios groseros en contra de algunos de sus tuits, así como el uso de bots que han intentado trollearla y sabotear sus mensajes en la red social.

“Qué mundo tan agresivo el de #Twitter. Por eso no escribo por aquí tan a menudo como yo querría. El lenguaje cargado de ira y la agresividad no me gustan. De todas formas #FelizLunes a los que no don #bots y saben conducirse con respeto. #seanfelices”, tuiteó.

En su más reciente tuit Gutiérrez Müller invitó a cuestionar y objetar por medio de la red social, siempre y cuando sea de manera respetuosa y con argumentos.

La también periodista explicó que la cuenta de Twitter la abrió porque “tal empresa me lo pidió para poder denunciar cuentas falsas. Ojo #cuentaverificada solo ésta”.

