¿Qué pasa en la Línea 1? Usuarios del Metro reportan retrasos de hasta una hora

A través de redes sociales, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron fallas y saturación en la Línea 1, lo cual provocó retrasos de hasta una hora.

Las quejas realizadas principalmente a través de la red social Twitter indican saturación en estaciones como San Lázaro, que conecta con la línea B.

Me tarde 1 hora en subir a un vagón 1 hora y ahora no se mueve terrible el día de hoy el servicio del @MetroCDMX terrible la línea 1, hoy es un caos y ya llevo 15 min de balbuena a Moctezuma y no se mueve nada

— Karen Ortiz (@ortizkay) August 17, 2018