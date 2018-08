Arranca demolición parcial del Colegio Rébsamen

Este lunes inició el retiro de escombros en el Colegio Enrique Rébsamen, en la delegación Tlalpan, en donde el pasado 19 de septiembre fallecieron 26 personas, entre ellos 19 niños.

La semana pasada familiares de las víctimas y el procurador capitalino, Edmundo Garrido, llegaron a un acuerdo para comenzar con este retiro, pues con esto no se afecta la carpeta de investigación que se mantiene abierta por este caso.

Al respecto, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, indicó que estos trabajos se realizará con mucho cuidado para no afectar a otros inmuebles, y reiteró que no se afecta la carpeta de investigación.

“Ya contamos con la anuencia tanto de las madres y de los padres de familia como de la representación legal (para la demolición). Va a llevar esto algunas semanas, en cuanto a la remoción ya se inicia. Hemos pedido que la Secretaría de Obras, bajo la supervisión de los peritos de la Procuraduría General de Justicia, lleven a cabo la remoción de, principalmente reitero, de estas placas de concreto o de cemento que estaban en riesgo de desplazarse”, expuso.

También puedes leer:

Deslinda Procuraduría a Sheinbaum por caso Rébsamen

Demoler el Colegio Rébsamen no afecta la carpeta de investigación: PGJ CDMX

Juan José Serrano, representante de los afectados, explicó que la parte que será demolida será la administrativa, ya que ahí se encuentran las lozas de mayor tamaño que han comenzado a recargarse en un edificio vecino.

Edmundo Garrido, abundó que elementos de la Procuraduría y padres de familia harán una guardia permanente mientras se realiza este retiro de escombros.

“Todo lo que se saque de ese retiro de escombros, que pudiera ser un elemento de prueba para fortalecer la carpeta de investigación, el Ministerio Público va a estar presente para hacer el embale de esos indicios y poderlos presentar en la carpeta de investigación”, comentó.

Por último, destacó que aún hay órdenes de aprensión por cumplimentar por este asunto, aunque por el sigilo de la investigación se reservó el número y los nombre de las personas señaladas.

En tanto, el INAI instruyó a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) a dar a conocer la documentación con la cual se otorgó autorización para el funcionamiento del Colegio Enrique Rébsamen.

Entre la información que debe ser entrada se encuentra la versión pública del Acta del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar, así como de las actas circunstanciadas de todas las visitas de inspección realizadas para dicha autorización, en las que se verificaron condiciones de seguridad, higiene y pedagógicas, entre otras, se precisó en un comunicado.

Inicia recorridos

La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, inició con sus recorridos en diversas delegaciones afectadas por los sismos de septiembre, y afirmó que se realizará un censo casa por casa para apoyar a los damnificados sin distingos partidistas.

“El mayor problema es la manera que se venía atendiendo el tema de la reconstrucción por el actual gobierno. No hay un censo y el apoyo se ha hado de manera clientelar, a quien era del PRD se le apoyaba y a quien no, no se le apoyaba”, destacó Sheimbaum en San Gregorio Atlapulco.

Lo más visto en Publimetro TV: