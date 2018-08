Con el agua hasta el cuello, Trump aparece de nuevo en portada de Time

La portada más reciente de la revista estadounidense Time está dedicada al último escándalo en el que se ha visto involucrado el presidente Donald Trump, la publicación compartió en sus redes sociales la ilustración hecha por Tim O’Brien.

Te puede interesar: Trump usa presunto crimen de mexicano para volver a promover muro

En ella se puede ver a Trump en el Despacho Oval, el cual está inundado y el presidente tiene el agua hasta el cuello, por lo que la portada fue titulada En lo profundo, por su creador, quien ha trabajado en la publicación por 30 años.

Explicó que la portada hace referencia al último hecho que sacudió a la administración de Trump, la confesión de varios delitos por Michael Cohen, ex abogado personal de Trump.

En su declaración ante un juez federal, el abogado dijo que el presidente fue quien le pidió pagar a dos mujeres por su silencio.

La revista, con esta portada comenzará a circular esta el próximo 3 de septiembre, es la tercera vez que usa una ilustración realizada por O’Brien con el mismo concepto, por lo que se puede considerar una serie de tres portadas que muestran el presidente en situaciones peligrosas.

The story behind TIME's 'In Deep' Donald Trump cover https://t.co/YGBDDjpbh9 pic.twitter.com/wgrPTgmFpy

— TIME (@TIME) August 23, 2018