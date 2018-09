Brote de ébola causa 89 muertes en el Congo

El último brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) suma 129 casos, de los que 98 están confirmados, 31 son probables y ha causado la muerte de 89 personas, según los últimos datos ofrecidos por el jefe de operaciones de emergencia de la OMS, Peter Salama.

Otras 33 personas han conseguido recuperarse de este virus, mientras que siete permanecen hospitalizados, según este último informe, distribuido anoche y actualizado hasta el jueves por el Ministerio de Salud.

Después de que esta semana se registrara por primera vez una muerte por ébola en una gran urbe, Butembo, en el noreste del país y con casi un millón de habitantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un laboratorio portátil para prevenir la rápida propagación del virus en un centro urbano.

"Hoy se estableció un laboratorio móvil en Butembo, con el fin de confirmar rápidamente los casos sospechosos de ébola. Este es el cuarto laboratorio móvil habilitado hasta ahora en respuesta a este brote", informó el jefe de operaciones de emergencia de la OMS, Peter Salama.

Update on #Ebola in #DRC for 7 September, with data up to 6 September:

Total of 129 cases (98 confirmed & 31 probable), including 89 deaths. In addition, 9 suspect cases are under investigation. https://t.co/rBeZ4xxCsq

— Peter Salama (@PeteSalama) September 8, 2018