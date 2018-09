Cuauhtémoc Cárdenas visita al ex presidente brasileño Lula da Silva

El ex candidato presidencial mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas y el ex primer ministro italiano, Massimo D’Alema, visitaron al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra preso en Curitiba, en la sede de la Policía Federal (PF).

El fundado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que encontraron a Lula da Silva con el mismo espíritu combativo.

“Nos alienta, verlo nos hace salir con un gran optimismo después de saludarlo, que desde la situación en la que se encuentra, una plena injusticia, él seguirá la lucha por los pobres y por el Brasil, a pesar de estarse enfrentando a un gobierno totalmente opuesto y que está apoyado por muchísimos recursos”, dijo.

Agregó que es triste que la lucha democrática que encabezó el ex presidente brasileño se vea apocada por esta situación, pero confió en que el tiempo le dará la razón.

Hoy visitamos a @LulaOficial en Curitiba donde se encuentra injustamente preso. Nos transmitió el optimismo que dan las luchas por la igualdad y la dignidad de los pueblos. Su libertad es causa obligada de las fuerzas progresistas de America Latina y el mundo. — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) September 14, 2018

“Es triste, sin duda, pero son las luchas de los pueblos, hay muchos intereses que se imponen, como en el actual gobierno de Brasil, pero que el pueblo seguirá en su lucha por liberarse y seguir en su lucha por mejorar. Eso es lo que nos da ánimo a los que estamos expresando la solidaridad al presidente Lula”.

D’Alema también coincidió al decir que encontró a Lula con la misma energía para ayudar a su pueblo, como cuando fue presidente; también calificó de injusticia la acusación que se le hizo de lavado de dinero.

"Temos confiança que a luta que está acontecendo desde esta prisão é a luta do povo brasileiro e vai finalmente culminar com o êxito do povo e com o reconhecimento das injustiças que estão cometendo com Lula" @c_cardenas_s , ex-governador do Distrito Federal do Mexico. — Lula (@LulaOficial) September 13, 2018

Ambos viajaron a Brasil con motivo de participar en el seminario Amenazas a la democracia y al orden multipolar, organizado por el Partido de los Trabajadores, en donde también participaron Noam Chomsky, Pierre Sané, ex secretario de Amnistía Internacional; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España y el ex primer ministro francés, Dominique de Villepin.

Finalmente, a través de Twitter el ex presidente brasileño destacó las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas.









