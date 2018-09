Fallece perro ahogado por inundación en casa de la Venustiano Carranza

La tarde de este sábado, una fuerte tormenta y granizada azotaron a la Ciudad de México, especialmente a la delegación Venustiano Carranza, en donde las inundaciones generaron grandes estragos.

Usuarios en redes sociales difundieron fotografías y videos del agua entrando a sus domicilios, sin embargo, la historia que resaltó fue la de Dan, quien reportó la falta de ayuda de las autoridades de emergencia, así como la muerte de un perro que se ahogó al no poder ser rescatado.















En un video de medio minuto se observa el interior de su casa y narra como el agua inundó también la casa de su vecina, quien también es su casera.

En otra parte de la grabación se observa a un pequeño perro en un patio que intenta permanecer a salvo del granizo, "traté de salvarlo pero no podía abrir mi puerta ni salir por la ventana, también traté de gritarle para que viniera hacia mi y levantarlo para que pudiera respirar, pero ya no reaccionaba, lamentablemente se ahogó y no pude hacer nada más".

