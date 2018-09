Abren investigación de oficio por “cálmate mi amor”

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación de oficio por los dos casos denunciados en redes sociales denominados “cálmate mi amor”.

Hace unos días, dos mujeres exhibieron desde sus redes sociales que intentaron secuestrarlas en una plaza comercial y cerca del Tren Ligero por hombres que aparentaron ser sus novios.

Uno de estos casos fue el de Diana Robles, quien relató en su red social que se encontraba en una plaza comercial y que al salir de una tienda, un hombre la abordó, la tomó del brazo y le empezó a hacer plática como si se tratara de su pareja.

La mujer empezó a forcejear y a pedir auxilio, el hombre la cargó e intentó llevársela bajó el argumento de que era su novia y estaba haciendo berrinche.

“Me cargó mientras yo gritaba histéricamente que me soltara y pataleaba, mientras veía que toda la gente nos miraba y no hacía nada, pues el tipo actuaba como si me conociera, diciéndome 'vamos para afuera, estás haciendo aquí un drama, todos nos miran, qué vergüenza'. La gente me miraba como si estuviera loca”, escribió en su perfil.





Al respecto, la Procuraduría capitalina señaló que no hay ninguna denuncia presentada por estos hechos, pero para no minimizar estos casos se abrió una carpeta de investigación de oficio, y se reforzó la vigilancia en estos dos puntos como manera de prevención.

Lo anterior lo confirmó Alejandra Gasca, coordinadora de Atención a Víctimas de México Unido contra la Delincuencia, quien invitó invitó a las mujeres involucradas a denunciar.

“Las autoridades nos dijeron que no van a minimizar el asunto y estamos de acuerdo, no hay que minimizar, pero sí debemos invitar a la ciudadanía a que denuncie. Es muy importante la denuncia para que las autoridades tengan elementos para poder dar seguimiento a este tipo de casos”, expuso en entrevista con Publimetro.

Prevención

Asimismo, recomendó a las mujeres estar alertas y tomar precauciones en caso de ser víctimas del “cálmate mi amor”.

“Grita siempre, eso es básico, alza la voz con firmeza y asegura que no conoces a la persona. Además, pídele al agresor que diga tu nombre completo y edad, esto es como una manera de desarmarlo, pero de verdad no deben olvidar el grita siempre, seguramente habrá alguien que intente ayudarte”, sostuvo.

Por último, pidió a las mujeres acercarse a la organización para recibir atención psicológica y jurídica gratuita en caso des ser víctima de algún delito. Pueden llamar al número 46020461 o 52721501 las 24 horas del día.

El otro de los caso lo escribió Yos, quien describió que estaba transbordando del Metro al Tren Ligero cuando escuchó que alguien detrás de ella le dijo en voz alta: 'No te enojes, mi amor, deja de hacer berrinches', y después la jaló e intentó subirla por la fuerza al vagón. Una mujer que se encontraba cerca la ayudó.

¿Qué hacer?

Gritar

Pedirle al agresor con firmeza que diga tu nombre y edad

Demostrar que no viene contigo

Seguir gritando

