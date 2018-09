En CDMX no se pagan hasta 73% de multas

El 73% de las infracciones de tránsito registradas en el primer semestre del año en la Ciudad de México no han sido pagadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX).

De cuatro millones 485 mil 741 multas impuestas de enero a junio de 2018, sólo 800 mil 792 fueron pagadas.

En una entrevista con Publimetro, Alberto Marín, director de Movilidad Urbana de IDOM, señaló que esto es un reflejo de que las sanciones de tránsito no están funcionando, ya que no incrementan la educación vial. Además, afirmó que las autoridades capitalinas “no reclaman su poder”.

“Tenemos al día dos muertos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por hechos de tránsito. La falta de pago de multas, entre otros factores, nos están costando vidas, porque fueron creadas para evitar conductas no adecuadas de conductores; a este factor hay que sumarle el mal diseño de la infraestructura y que la autoridad no ejerce su poder para conseguir las sanciones y las limitaciones de la velocidad. La cultura vial no es un tema que se trate de sanciones, hay que sumar otro tipo de acciones”, precisó.

Indicó que una de las principales causas de los accidentes es por las velocidades máximas, por lo que “es importante contar con una infraestructura en donde no se les permita circular a esas velocidades”.

“Hay que buscar un mecanismo de sancionar diferente y para capacitar a los conductores”, explicó.

En el Programa Integral de Seguridad Vial 2016-2018 para la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) refiere que hay un cierto desconocimiento por parte de los automovilistas acerca de la reducción de los límites de velocidad y su relación con las consecuencias graves de los hechos de tránsito, pues sólo lo ven como recaudatoria y no como una medida de prevención de accidentes.

Salvar vidas, prioridad

La ex subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la capital, Laura Ballesteros, defendió el uso de las sanciones y aseguró que son parte de una estrategia integral para inhibir las muertes asociadas a hechos viales, y detalló que la cultura vial es muy importante; sin embargo, es una medida que da resultados a largo plazo.

“Es importante combinar la cultura vial con multas que de manera inmediata inhiben las malas conductas. En el momento en que generas estas prácticas y estos cambios ayudas a salvar vidas, a prevenir accidentes. La Ciudad de México lanzó en 2017 el Programa de Seguridad Vial que plantea reducir 50% las muertes por accidente de tránsito; el plan es integral, son multas, educación y capacitación e infraestructura segura”, refirió.

Sobre el pago de multas, la ex funcionaria precisó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene que verificar que se realice éste junto con la Secretaría de Finanzas. Además, y aseguró que se debe garantizar el cumplimento del reglamento de tránsito a través de tecnología.

“Las fotomultas salvan vidas, son una medida probada a nivel global para gestionar la velocidad y además para de manera inmediata inhibir malas conductas. Al año, el 60% de las muertes por hechos de tránsito – que son mil 99 – corresponden a peatones y el resto, 40%, a automovilistas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de tecnología a través de fotomultas”, externó.

Para Laura Ballesteros la ciudad tiene que cambiar el modelo de movilidad, ya que durante casi 30 años se ha orientado al uso del automóvil y cerca de 70% del presupuesto está orientado a infraestructura gris: segundos pisos y estacionamientos, por lo que se necesita trabajar en tres puntos bases:

1) infraestructura sustentable y mejor transporte público; 2) aumentar la infraestructura de vehículos no motorizados y construir 400 kilómetros de ciclovía para completar la red; 3) generar acceso a la población, sobre todo la periferia, a través de transporte público.

Foto: Especial

