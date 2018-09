Los Demócratas quieren convertir EU en Venezuela: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la oposición demócrata quiere hacer que su país sea como Venezuela y les calificó como "el partido del crimen".

Durante un mitin electoral en el estado de Virginia Occidental, el mandatario desacreditó a los demócratas y les acusó de querer hacer con EU un país como el que preside Nicolás Maduro: "(Quieren) hacer de nosotros Venezuela", aseguró Trump.

Ante una muchedumbre que vestía las clásicas camisetas de "Make America Great Again", Trump tachó al partido de la oposición como "el partido del crimen" y señaló que "se han vuelto 'locos'" -empleando el término en español-.

“The Democrat Party is radical socialism — Venezuela — and open borders. It’s now called, to me, you’ve never heard this before: the party of crime,” Trump says at a rally in West Virginia #tictocnews pic.twitter.com/aBbRPMd1Oa

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) September 30, 2018