Almaguer niega responsabilidad de Fiscalía en cuerpos de tráiler

Tras guardar silencio durante toda la crisis de los cuerpos sin reconocer que fueron dejados en cajas de tráilers, el ex fiscal estatal y actual regidor tapatío del PRI, Eduardo Almaguer, afirmó que la Fiscalía entonces a su cargo, no cometió ninguna irregularidades, pues el convenio firmado en 2016 con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses definía la responsabilidad de cada ente sobre estos cadáveres y en todo caso, los restos en ese momento, eran responsabilidad de los peritos.

“Por petición de ciencias forenses había una responsabilidad de encontrar, por ellos, que son los expertos, el panteón forense, de llevarlo a cabo (la inhumación de los cuerpos)… seguramente todos estos procesos habrán de dar luz de quiénes tienen responsabilidad y que deban ser sancionados”

Eduardo Almaguer Ramírez. / FOTO: Publimetro

Almaguer afirmó que participará en caso de ser requerido en las investigaciones sobre el caso y negó tener responsabilidad en el incidente, señalando que todo se hizo apegado al convenio firmado con el IJCF e incluso bajo observancia de organismos civiles.

El ex funcionario estatal no reconoció que el gobernador, Aristóteles Sandoval, tuviera conocimiento de los tráileres, sólo afirmó que cada funcionario era responsable de su desempeño, dando a entender que no se notifica de cada acción al Ejecutivo del estado.

“Yo creo que es muy importante en la investigación y proceso administrativo que se dé, deslindar todas las responsabilidades que correspondan. Cuando uno es funcionario tiene facultades y obligaciones, en ese sentido el funcionario que tuviera alguna responsabilidad más que simplemente una situación administrativa, tendrá que cubrirlo ¿no?”.

