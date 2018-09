Si los jefes de sector en Iztacalco no bajan los índices delictivos se van: Armando Quintero

Armando Quintero, desde este lunes alcalde de Iztacalco por Morena, aseguró que trabajará fuertemente para revertir los índices de inseguridad que afectan la vida diaria de cientos de familias.

En entrevista con Publimetro adelantó que los jefes de sector que no den resultados positivos en los primeros tres meses de su gobierno serán despedidos, pues es prioridad que los habitantes se sientan seguros en su entorno.

¿La victoria llegó por un voto de confianza a Morena o de castigo para los demás partidos?

—Las dos cosas. La gente votó en contra de la corrupción. En Iztacalco la huella digital de Elizabeth Mateos y de su esposo es la corrupción, es un gobierno que nos obliga a llegar y meter la lupa en la administración.

¿Cómo retroalimentar a los que apoyaron a Morena?

—Vienen las asambleas, vamos a mantener el contacto para tener informada y organizada a la gente y creo que lo más importante es que nos sigan retroalimentando, pero ahora de manera más fina, sobre las necesidades que tienen. Vamos a condensar todo lo que fuimos encontrando y documentando en la campaña, para atender con prioridad las demandas y necesidades. Queremos comenzar con todo el 1 de octubre que lleguemos a la delegación.

¿Cuáles son las prioridades a atender en su administración?

– La campaña que yo hice en Iztacalco fue a ras de tierra, camine las calles y toqué casa por casa y eso me permitió identificar, con toda claridad, las prioridades. La principal y que se ubica por encima de todas es la queja, demanda y exigencia de los habitantes es poner freno a los altos índices delictivos y para ello, evidentemente, fui buscando y escuchando de la propia gente la explicación a este fenómeno y ubiqué que le hace falta iluminación a las calles, que faltan policías, patrullas, ni motopatrullas y menos policletos.

Se requiere una reorganización porque Iztacalco tiene tres coordinaciones de seguridad pública. A la tercera le corresponde dos de las colonias más grandes del territorio: Agrícola Oriental y Pantitlán, lo cual no hace sentido.

Agrícola Oriental tiene 100 mil habitantes y Pantitlán casi 50 mil, eso, para una sola coordinación es una zona demasiado grande y poblada que no alcanza a ser cubierta de ninguna manera. La idea que le voy a plantear a la doctora Claudia Sheinbaum, futura jefa de Gobierno en la Ciudad de México es que podamos tener cuatro coordinaciones para que se encargue una coordinación de cada colonia.

¿Esto será suficiente para combatir la inseguridad?

– Evidentemente también me voy a involucrar más, todos los días voy a estar en el parte policiaco, es fundamental participar para poder tener claridad de donde están los delitos, cuáles son los que repuntan, saber los modos operandi, de tal forma que sin ser yo mando de las policías preventiva y judicial, tener una opinión y supervisión para que los jefes de sector rindan cuentas. No puedo ver impasible lo que ocurre ahora; los jefes de sector ven que los índices delictivos van a la alza y a la alza y no hacer nada. ¿Cómo puede estar un jefe de sector tranquilo, sin inmutarse, viendo estos resultados mes a mes, sin que pase nada?.

Yo voy a plantear que si en tres meses –una vez que tome posesión– los jefes de sector no me bajan los índices delictivos los voy a sacar; podrán ser buenas personas, tener mucha experiencia o sin ella, pero para mí, no servirán para estar en Iztacalco. Vemos que desde el año pasado, mes a mes crecen los números de delitos y nadie se inquieta o tome medidas y eso ya no puede seguir así.

También voy a meterme a revisar cuántos policías hay, porque yo no vi policías ahora que anduve caminando en la calle y hay muchos rumores de que están cuidando las plazas, los oxxos y que hay mucho aviador. Podrán ser mitos urbanos o una realidad pero estos señalamientos los escuché en la calle con mucha frecuencia.

Otro tema que atenderemos de inmediato es iluminar las calles y compras de videovigilancia coordinadas con el C5, pero en las entrecalles. Ya sabemos que las vialidades primarias le corresponden al gobierno de la CDMX, entonces nosotros nos vamos a enfocar a colocar videocámaras en puntos de altos niveles delictivos, entre las calles al interior de las colonias.

Vamos a comprar patrullas y motopatrullas y si tenemos que pagar más elementos de seguridad pública lo haremos, porque no vamos a permitir que continue este deterioro en el que la gente se siente insegura en todos lados. No pueden ir a un parque, afuera de las escuelas y en el mercado se sienten inseguros. ¡Basta de esto!. La gente está harta de esta traición que hizo el gobierno de Miguel Ángel Mancera a la seguridad pública y a la ciudad. Él se dedico a sus negocios, dejó de lado la ciudad y estas son las consecuencias.

¿Cuántas videocámaras y patrullas se van a incrementar?

– No tenemos aún el diagnóstico, sólo tenemos el testimonio de la campaña de no ver policías y las denuncias de los vecinos de la falta de seguridad. Creemos que un 30% de las cámaras no sirven y queremos revertir esto. Entrando voy a proponer un operativo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que la gente en Iztacalco sepa cuáles videocámaras sirven y cuáles no y voy a pedir, respetuosamente, que se arreglen, porque vamos a hacer un esfuerzo complementario importante y no se vale que el gobierno de la ciudad tenga esa cantidad de cámaras que no sirven y esto con los índices delictivos van a la alza.

El panorama en Iztacalco

¿Qué otras irregularidades se han detectado?

– Traemos el tema de las autorizaciones corruptas, es irracionalmente desproporcionado en el número de unidades habitacionales que se aprobaron, la mayoría de ellas tienen detrás un acto corrupto. Vamos a revisar y frenar el proceso constructivo de más unidades, vamos a revisar el tema de la falta de inversión en infraestructura urbana. Iztacalco está hecho un desastre en el tema de servicios urbanos, el pavimento está totalmente lleno de baches, las banquetas están quebrada o cacarizas, las escuelas públicas no recibieron un peso para mantenimiento y están en condiciones deplorables, con baños indecentes, sin malla sombra, nosotros queremos hacer un mantenimiento muy importante en el sistema educativo básico de educación pública: preescolar, primaria y secundaria.

Vamos a recuperar los parques, todos están controlados por pequeños y grandes grupos, unos de interés y otros mafiosos, alcohólicos o drogadictos, menos de las familias. Queremos recuperar las casas de cultura que se han convertido de alquiler y deben regresar a su origen de promover la cultura.

¿Esto forma parte de las acciones de los primeros 100 días de gobierno?

–Sin lugar a dudas, mi objetivo principal va a ser la recuperación de todo el espacio público: mercados, bibliotecas, deportivos, Cendis, lecherías,etc. Las condiciones actuales tienen en un descuido a toda la sociedad y usuarios de estos espacios públicos. Tenemos que recuperarlos, hacer una inversión, si hay algún recurso, si no se robaron toda la inversión y sino delineare el programa para que a partir de enero arranquemos con mucha fuerza.

¿Descarta presentar denuncias o recursos legales por irregularidades detectadas en la administración actual?

– No solamente no lo descartó sino que voy a promover una supervisión extraordinariamente exhaustiva en la Dirección General de Administración, en lo que hace a los pagos de las personas que "disque" trabajan en Iztacalco y en todas las adquisiciones que se realizaron. Quiero revisar los contratos firmados y almacenes, así como las obras públicas como el Puente Danzarinas y Parque Militar Marte, entre otros, que son obras que son un escándalo por los elevados montos y su pésima ejecución. Los permisos de construcción otorgados, los padrones de programas sociales, la entrega de calentadores solares, apoyos económicos, tinacos,grifos de agua, en fin, todo lo revisaremos a detalle.

El top del índice delictivo:

El principal delito es e robo en sus diferentes modalidades:

A transeúnte

En transporte público

A negocio

A casa habitación

